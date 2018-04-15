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В Черногории началось голосование на выборах президента
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В Черногории началось голосование на выборах президента 

Российская Газета 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
В Черногории открылись избирательные участки на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный избирком.
На пост главы Черногории претендуют семь кандидатов: лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, беспартийный кандидат от большинства оппозиционных партий, а также коалиции «Демократический фронт» Младен Боянич, лидер бошняцкой Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, предприниматель Василие Миличкович, кандидат «Сербской коалиции» Добрило Дедеич, единственная женщин-кандидат на предстоящих выборах Драгиня Вуксанович, а также бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович.
Правом голоса обладают 532 599 граждан Черногории. За процессом голосования будут вести наблюдение более тысячи наблюдателей, из которых порядка 100 будут аккредитованы ОБСЕ. За чистотой выборного процесса намерен проследить и ряд неправительственных организаций.
Президент Черногории избирается на пятилетний срок. В случае, если никто из семи кандидатов не наберет больше половины голосов, через две недели будет назначен второй тур. В него выйдут два наиболее популярных претендента на высший государственный пост.
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