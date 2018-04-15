В Черногории началось голосование на выборах президента

Черногории открылись избирательные участки на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный избирком.

На пост главы Черногории претендуют семь кандидатов: лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, беспартийный кандидат от большинства оппозиционных партий, а также коалиции «Демократический фронт» Младен Боянич, лидер бошняцкой Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, предприниматель Василие Миличкович, кандидат «Сербской коалиции» Добрило Дедеич, единственная женщин-кандидат на предстоящих выборах Драгиня Вуксанович, а также бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович.

Правом голоса обладают 532 599 граждан Черногории. За процессом голосования будут вести наблюдение более тысячи наблюдателей, из которых порядка 100 будут аккредитованы ОБСЕ . За чистотой выборного процесса намерен проследить и ряд неправительственных организаций.

Президент Черногории избирается на пятилетний срок. В случае, если никто из семи кандидатов не наберет больше половины голосов, через две недели будет назначен второй тур. В него выйдут два наиболее популярных претендента на высший государственный пост.