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В Военно-морском институте прошел бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга
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В Военно-морском институте прошел бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии, которое включало в себя классические танцы XIX–XX веков, выставки и показы исторических помещений старейшего в России военно-морского учебного заведения приняли участие 200 курсантов института и воспитанников детских домов.
В старейшем военно-морском образовательном учреждении России — Военно-морском институте (Морском корпусе Петра Великого) состоялся III благотворительный бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга.
Мероприятие было организовано Военным учебно-научным центром ВМФ России и прошло в историческом Зале революции Военно-морского института при непосредственном участии Межрегиональной общественной организации «Игры будущего».
200 курсантов института и воспитанников детских домов приняли участие в программе бала, которая включала в себя классические бальные танцы XIX–XX веков, выставки и показы исторических помещений старейшего в России военно-морского учебного заведения.
«На этапе подготовки к балу в течении нескольких месяцев его участники — курсанты Военно-морского института и воспитанники детских домов, разучивали классические бальные танцы под руководством танцмейстеров профессиональных танцевальных студий. В результате III благотворительный бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга стал настоящим событием. В историческом здании Военно-Морского Института дети прикоснулись традициям классической бальной культуры, а также получили возможность общения на равных с курсантами — будущими военными моряками. На пути социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни вне стен детских учреждений это событие, посетившим ВМИ детям запомнится и, безусловно, поможет. Мы, также, уверены, что посещение Военно-Морского Института (Морского Корпуса Петра Великого) сыграет роль в выборе юношами-воспитанниками детских домов профессии военного моряка», — отметил заместитель начальника Военно-морского института капитан 1 ранга Александр Березюк.
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