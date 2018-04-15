Российский метод государственного самоубийства

Похоже, что в поисках подходящего метода коллективного самоубийства Россия решила компенсировать мнимое превосходство Америки в области ПРО чрезвычайно дорогостоящей односторонней гонкой вооружений.

Россия решила создать ракеты, способные почти со стопроцентной вероятностью пробить не только существующую, но и любую будущую противоракетную оборону США . Конечно, Пентагон только пожал плечами, ведь там прекрасно осведомлены о крошечном военном бюджете России. Что ж, раз Россия жаждет обанкротиться в одностороннем порядке, так тому и быть. Администрация Трампа не то, что вмешиваться не станет, а даже поможет.

Дело в том, что ядерные ракеты, находящиеся в настоящее время на вооружении России, могут преодолеть любую ПРО США. Не все, конечно, но даже те немногие, что на это способны, могут стереть Америку с лица земли. И наоборот: американские ракеты могут преодолеть российскую противоракетную оборону. Это называется паритет, также известный как «взаимное гарантированное уничтожение», а также подтверждает старую военную пословицу: в споре между броней и боеприпасом всегда побеждает последний.

Самоуничтожение России в виде односторонней гонки вооружений происходит у всех на виду. Россия своих намерений никогда не скрывала — на Западе все давно это поняли. Да и западные политики результатов своего анализа не скрывают. Самодержца Путина больше не приглашают на важные международные форумы, и никто из видных глав государств не наносит ему визитов. А с чего бы? Под его руководством страна стала изгоем, а все русское стало политически токсичным, но в то же время, как ни странно, удобным «козлом отпущения».

Сейчас, спустя полтора года после выборов, можно с уверенностью сказать, что на американских выборах 2016 года Россия сыграла ту же роль, что играла с середины 1930-х годов — никакую. Усилия по дестабилизации Америки как главного противника, естественно, продолжаются. Они велись со сталинских времен с тем же непременным результатом: никаким.

Конечно, царь Путин к уничтожению Америки не стремится. В конце концов, именно на Западе он и его придворные хранят свои миллиарды. Он лишь хочет дестабилизировать и тем самым ослабить главного нефтегазового соперника России.

У республиканцев с Россией свои счеты. Под руководством Дональда Трампа Америка взяла курс на полную энергетическую независимость. Инициированная Обамой война против американской горнодобывающей и нефтяной промышленности прекратилась. Соединенные Штаты уже несколько лет подряд становятся мировым лидером по производству природного газа (Россия занимает второе место). А полгода назад Америка достигла уровня добычи в десять миллионов баррелей нефти в день, что ставит ее на второе место после России с ее 12 миллионами баррелей.

Если так пойдет и дальше, Америке, чтобы догнать российскую добычу нефти, потребуется лет десять. А если Трамп ускорит темпы — а он, по-видимому, именно так и решил, — это займет всего три года, не более, как раз к моменту его переизбрания. Для республиканцев Россия — не более чем бизнес, ничего личного. А вот демонстрирующие открыто антироссийские взгляды демократы относятся к антироссийским демаршам Трампа с очевидным энтузиазмом.

Трамп считает Россию не политическим противником, а нефтегазовым конкурентом, определившим собственный метод самоуничтожения. Даже если так, кому нужна помощь врага, когда и так находишь на пути самоуничтожения?

Взламывала ли Россия электронную почту Национального комитета Демократической партии США и кампании Хиллари Клинтон ? Возможно. Но ответа на этот вопрос никто не ищет, потому что политикам он не нужен. Как и на вопрос о том, кто применял химическое оружие в Сирии . Так зачем его искать, раз он никому не нужен? Может, то было российское химическое оружие, а может и нет. Отравляли ли российские спецслужбы своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля Великобритании ? Может да, а может нет. С политической точки зрения в правильном ответе не заинтересован никто.

После агрессии в отношении Грузии и Украины, после отключения Европы от поставок природного газа в зимнее время года, после сбитого малазийского «Боинга», после образования халифата и аннексии Крыма , Россия практически дала остальным странам карт-бланш на списание на ее счет всех неудач и проблем. В результате, большинство международных скандалов в мире теперь связаны с Россией, независимо от того, имеет она к ним отношение или нет. Даже ООН перестала каждый день обвинять Израиль (теперь это происходит через день). Враждебность стран оси — Россия, Иран , Сирия, Северная Корея — к Западу существует если не де-юре, то де-факто, и является удобной мишенью.

В течение многих лет Россия действовала бездумно и стала уязвима для различных провокационных операций. Без сомнения, рану эту она нанесла себе сама. Звучит иррационально, но Россия систематично работает над самоуничтожением на всех фронтах: международном, экономическом и военном.

Вместе с этим Россия пытается апеллировать к здравому смыслу мирового сообщества и использовать международные судебные процедуры. Но ситуация, в которую она себя загнала, имеет политический характер, а не правовой. Поэтому звучащие из Кремля риторические вопросы типа «где доказательства?» будут бесполезны. В конце концов, это не суд присяжных или военный трибунал; это скорее международная политика, которую в школе КГБ преподают, по-видимому, плохо.

В течение следующих нескольких лет поведение России будет рассматриваться Западом не более чем каприз идущего на виселицу заключенного, который уже насладился предусмотренным законом последним ужином.