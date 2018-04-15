Что нельзя вывозить с заграничных курортов?

Sobesednik.ru выяснил, на какие именно сувениры существуют ограничения на вывоз в определенных странах.

«Летим с мужем в Шри-Ланку . После истории с российскими туристками, которых оштрафовали за попытку вывезти кораллы, боюсь случайно захватить запрещенку. Расскажите, что нельзя вывозить из этой и других стран». Берберовы, Иркутск

О том, что запрещено к вывозу законодательством в популярных у российских туристов странах, рассказывает Лариса Аханова, PR-директор TEZ TOUR.

— Как правило, больше всего запретов в экзотических, пляжных странах, островных государствах. За нарушение предусмотрены штрафы или тюремное заключение. Страны массового пляжного и экскурсионного туризма обычно руководствуются общими таможенными правилами.

Кипра запрещено выво-зить предметы с археологических раскопок (в том числе камни), предметы, найденные на берегу или на дне моря, предметы старины и произведения искусства, животных и птиц. Из Таиланда нельзя вывозить кораллы в необработанном виде, антиквариат, произведения искусства, а также изображения Будды и бодхисатв или их фрагменты. Золотые слитки, драгоценные камни, платиновые украшения, марки и антиквариат тайская таможня не пропустит без лицензии на вывоз. Антиквариат — изделия, созданные больше 50 лет назад, — нельзя вывозить и из Шри-Ланки. Под запрет для вывоза попадают редкие книги, манускрипты на пальмовых листьях, необработанные драгоценные камни, животные и растения (свыше 450 видов).

На Кубе есть ограничения при вывозе кораллов: в природном виде их вывозить запрещено, на изделия из белых кораллов сертификат не требуется, на изделия из черных — необходим. Строго запрещено вывозить продукты питания.

Из Египта нельзя вывозить кораллы и изделия из них, ракушки, лекарства, сувениры в большом количестве с целью перепродажи.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.