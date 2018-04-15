«День добрых дел» пройдет в Москве в воскресенье

В воскресенье, 15 апреля в столице пройдет всемирное благотворительное движение «День добрых дел». В акции примут участие более двух миллионов волонтеров, а мероприятия пройдут одновременно в девяти тысячах городах в 70 странах мира. В России «День добрых дел» проведут восемь городов. О том, как стать участником акции, где будут проходить мероприятия и какие именно добрые дела можно совершить в Москве в рамках акции, читайте в материале «360».

«День добрых дел» в столице

Первым «делом» можно будет посетить специальную благотворительную ярмарку в павильоне Музея Москвы. В течение дня посетители ярмарки смогут приобрести подарки и сувениры за благотворительные пожертвования, которые пойдут в пользу крупнейших московских благотворительных фондов. Специалисты некоммерческих организаций расскажут, как сделать свою помощь эффективной и правильной.

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Уточняется, что для проведения ярмарки будут собраны палатки и установлены стенды, которые будут демонтированы после проведения мероприятия, поэтому здесь понадобится дополнительная мужская сила.

Следом в Москве начнет свою работу экоквест в парке «Серебряный бор» и в Кировской пойме. Участники акции наведут порядок в природно-исторической зоне Кировской поймы и приготовят территорию к летнему сезону. Отмечается, что в «Серебряном бору» уборка будет проходить в форме игры «Следопыт». Также экологи «МосПрироды» расскажут о том, как ухаживать за лесом, зачем необходимо сортировать мусор и как продлить жизнь деревьям.

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Также жители столицы смогут стать донорами в благотворительном марафоне «Достучаться до сердец».

Донорство крови — это очень ответственное и важное дело, которое помогает спасти множество человеческих жизней, но требует от волонтера крепкого здоровья и определенных медицинских показаний. Прежде чем принять участье в этой акции, обязательно узнайте все о противопоказаниях.

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Вместе со специалистами фонда «Со-единение» волонтеры отправятся в «Тихий дом», место где живут девять слепоглухих людей.

Жителям «Тихого дома» будут помогать вскапывать грядки, красить перила и ограждения на улице, а также окажут помощь с починкой постройки, находящейся во дворе.

Отмечается, что всех участников акции специалисты фонда научат азам общения со слепоглухими людьми (дактильная азбука).

Также в Москве можно будет посетить столичный муниципальный приют для бездомных собак «Красная сосна», где содержатся 450 бездомных, потерянных или брошенных собак, и приют «Искра», где проживают свыше 2,5 тысяч собак. У каждого волонтера будет несколько часов, чтобы провести время с собакой, которой не хватает заботы и общения. За это время можно будет пообщаться с четвероногими, выгулять их в парке и поиграть с ними.

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А еще в воскресенье волонтеры расфасуют пять видов круп, подсолнечное масло и сладости в отдельные продуктовые наборы, которые сотрудники благотворительного Фонда «Русь» передадут людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

А для пациентов Российской детской клинической больницы будет представлен настоящий спектакль, который пройдет под руководством режиссеров фонда «Доктор клоун» во дворе медучреждения, чтобы маленькие пациенты, которые не могут выйти на улицу, могли посмотреть представление из окон.

Источник фото: hillel. ru Как записаться в волонтеры

Для того, чтобы принять участие в выбранной акции, необходимо оставить свою заявку на официальном сайте проекта. Все что для этого нужно, только заполнить специальную анкету, где необходимо написать свое имя, оставить контактный номер телефона и указать выбранную благотворительную акцию.

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Адреса и время акций

Благотворительная ярмарка в Музее Москвы начнет свою работу в 10:00 по адресу Зубовский бульвар, дом 2.

Экоквест в «Серебряном бору» стартует в 11:00, а в Кировской пойме в 12:00. Сбор волонтеров будет проводиться у метро Строгино, до акции и обратно участников привезут на автобусе.

Принять участье в донорском марафоне «Достучат

ься до сердец» можно будет с 11:00 на станции переливания крови, который расположен по адресу: метро Беговая, ул. Поликарпова, дом 14.

«Тихий дом» для слепоглухих людей, расположен по адресу ул. Айвазовского, дом 6, корпус 2. Акция начнется в 11:00.

Помочь расфасовать продукты можно по адресу Волочаевская улица, дом 12, стр. 2, в 11:30.

Погулять и поиграть с питомцами приюта «Красная сосна» можно будет с 11:00 по адресу: метро ВДНХ, ул. Красная сосна, дом 30, стр. 7. А в питомнике «Искра» выгулять собак можно будет в 12:00, приют расположен на станции метро Бабушкинская.

Принять участие в спектакле для пациентов Российской детской клинической больницы можно будет по адресу: Ленинский проспект, дом 17, к.8.