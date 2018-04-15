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Узбекистан демонстрирует свою ответственность за безопасность и процветание Центральной Азии — испанский эксперт
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Узбекистан демонстрирует свою ответственность за безопасность и процветание Центральной Азии — испанский эксперт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 14 апреля /Синьхуа/ — При президенте Шавкате Мирзиееве Узбекистан демонстрирует свою ответственность за безопасность и процветание Центральной Азии. Об этом заявил профессор Мадридского университета, эксперт-востоковед Сан Пабло Рикардо де ла Серна, сообщило сегодня информагентство Жахон.
По его словам, в последнее время резко выросла роль Узбекистана в регионе, активная региональная дипломатия является отражением его историко-культурной роли в регионе. «Ташкент хочет вывести на принципиально новый уровень международные усилия по решению афганской проблемы с учетом высокой зависимости долгосрочной и стратегической стабильности в регионе от ситуации в Афганистане. Узбекистан проявляет готовность взять на себя основные функции по урегулированию конфликта в Афганистане», — считает испанский эксперт. —0—
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