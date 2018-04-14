Народный календарь. Тит-Ледолом и Баба-бесхлебица

15 апреля — День Тита, Титовы сутки, Титово гульбище. Святой Тит жил в IX веке и почитался на Руси, но с этим днем ассоциации у предков наших были не самые лучшие — фактически на Тита наступал голод.

Зерно кончалось, оставалось лишь то, что надо было посеять, а это было святое — «хоть умри, но поле не обидь!» Но самое главное — на Тита определяли «судьбу» сельскохозяйственного года: в реках еще плыли, как правило, льдины, и смотрели за их поведением внимательно: если лед начинал тонуть, считалось, что это к сложному и не самому урожайному году. Если плыл — год будет хорошим. Если разливались воды широко — будет много травы, что важно для скота. Ну а если лед на Тита еще не плыл, а стоял, это считалось плохим годом для рыбалки — рыба будет вялая, клевать не захочет.

Поскольку с запасами становилось и правда тяжело, день Тита-Ледолома называли также днем Бабы-Бесхлебицы. Как ни парадоксально, но именно этого дня ждали торговцы. Было известно: если на бабу-Бесхлебицу выгодно и много наторговать (продать или купить удачно), весь год будут прибыльные сделки.

И еще один парадокс. При том, что к Титу относились с большим почтением, насчет него существовало много разных шуток-прибауток. Связано это было с тем, что очень часто в это время Великий пост еще не заканчивался. Но конец его был не за горами. И в преддверии этого события люди, измученные постом, шутили о сокровенном: «Наш Тит и в пост блудит» или «Пьяный Тит на баб глядит». Ну, что сказать, бороться с соблазнами всем и всегда было нелегко…

Именины в этот день отмечают исключительно мужчины — Георгий, Ефим, Григорий и Тит.

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