Тренер борцов-вольников Тедеев выступил против концерта Бузовой во Владикавказе

«Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить своё отношение.

Как и многие из вас, я неравнодушен к происходящим в Северной и Южной Осетии процессам. Равнодушие породило большинство проблем, с которыми сталкиваемся сегодня не только мы, но и весь современный мир.

Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой.

В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание», — написал Тедеев на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дзамболата Тедеева.