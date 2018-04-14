Тренер борцов-вольников Тедеев выступил против концерта Бузовой во Владикавказе 

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе.
«Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить своё отношение.
Как и многие из вас, я неравнодушен к происходящим в Северной и Южной Осетии процессам. Равнодушие породило большинство проблем, с которыми сталкиваемся сегодня не только мы, но и весь современный мир.
Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой.
В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание», — написал Тедеев на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дзамболата Тедеева.