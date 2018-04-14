Ещё
Тренер борцов-вольников Тедеев выступил против концерта Бузовой во Владикавказе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тренер борцов-вольников Тедеев выступил против концерта Бузовой во Владикавказе 

Чемпионат.com 14 минут назад
Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе.
«Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить своё отношение.
Как и многие из вас, я неравнодушен к происходящим в Северной и Южной Осетии процессам. Равнодушие породило большинство проблем, с которыми сталкиваемся сегодня не только мы, но и весь современный мир.
Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой.
В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание», — написал Тедеев на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дзамболата Тедеева.
Чемпионат.com: последние новости
В Шереметьево к ЧМ-2018 завершается реконструкция терминала В «Краснодар» представил новый дизайн поля домашнего стадиона В «Газпроме» прокомментировали слухи об уходе Миллера и будущем «Зенита»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США1097
Асад сделал заявление после удара США684
США столкнулись с массовым браком истребителей100
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7116
«Россию ждет розовый понедельник»128
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение