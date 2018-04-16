Ямал — в числе лидеров по выполнению «майских указов» в социальной сфере и экономике

Ямал по половине показателей, предусмотренных майскими указами президента РФ, опережает целевые значения, — сообщает «Медиалогия». Это зафиксировано в отчете о ходе реализации майских указов за 2017 год, который рассмотрело правительство автономного округа. Запланированное на минувший год повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренных майскими указами, выполнено в полном объеме. Речь идет о педагогах общеобразовательных и дошкольных учреждений, преподавателях и мастерах производственного обучения среднего профессионального образования, врачах, среднем и младшем медицинском персонале и других категориях.

В десятку лучших региона вошли ещё два уральских региона: Челябинская область с показателем 798,0 заняла 8 место, Свердловская область с МедиаИндексом 765,1 расположилась на 9.

Кроме того, Ямал с результатом 279,1 занял 4 место в десятке регионов РФ по реализации «майских указов» в сфере экономики. В тройке лидеров — Иркутская — 357,0, Смоленская — 310,1 и Воронежская области — 269,0. С результатом 220,0 девятое место заняла Свердловская область.