Ямало-Ненецкий автономный округ с МедиаИндексом 1113,1 возглавил ТОП-10 регионов по реализации «майских указов» президента России Владимира Путина в социальной сфере по итогам марта.
В тройку лидеров вошли Самарская область с результатом 1102,4 и Краснодарский край -1089,0. Медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов Владимира Путина, подписанных в мае 2012 года, подготовила компания «Медиалогия».
Ямал по половине показателей, предусмотренных майскими указами президента РФ, опережает целевые значения, — сообщает «Медиалогия». Это зафиксировано в отчете о ходе реализации майских указов за 2017 год, который рассмотрело правительство автономного округа. Запланированное на минувший год повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренных майскими указами, выполнено в полном объеме. Речь идет о педагогах общеобразовательных и дошкольных учреждений, преподавателях и мастерах производственного обучения среднего профессионального образования, врачах, среднем и младшем медицинском персонале и других категориях.
В десятку лучших региона вошли ещё два уральских региона: Челябинская область с показателем 798,0 заняла 8 место, Свердловская область с МедиаИндексом 765,1 расположилась на 9.
Кроме того, Ямал с результатом 279,1 занял 4 место в десятке регионов РФ по реализации «майских указов» в сфере экономики. В тройке лидеров — Иркутская — 357,0, Смоленская — 310,1 и Воронежская области — 269,0. С результатом 220,0 девятое место заняла Свердловская область.