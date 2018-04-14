Евгений Фишер: почему главный теоретик превосходства арийской расы избежал Нюрнбергского суда

Как известно, в основе идеологии нацизма лежала теория о превосходстве нордической расы, к которой принадлежали немцы, над всеми остальными. И нацисты пытались отыскать этому научные подтверждения. Поисками таких доказательств и занимался немецкий профессор медицины и антропологии Евгений (Ойген) Фишер.

«Рехоботские полукровки»

Родился Ойген Фишер 5 июля 1874 в Карлсруэ . В 1898 году он получил докторскую степень в университете Фрайбурга, с 1900 года стал доцент кафедры антропологии и анатомии.

В 1908 году вместе с коллегами Фрицем Ленцем и Эрвином Бауэром Фишер отправился в немецкую часть Южной Африки Намибия ), чтобы исследовать умственное и физическое развитие у людей, являющихся потомками белых и чернокожих африканцев. Впоследствии собранный материал лег в основу теории так называемой расовой гигиены. Так, ученые пришли к выводу, что среди детей, родившихся от смешанных союзов немцев и готтентотов чаще встречаются психические нарушения. По результатам этих исследований в 1912 году на южноафриканских землях, находившихся под юрисдикцией Германии , был введен запрет на браки между белыми и аборигенами. [С-BLOCK]

В 1913 вышел труд Фишера «Рехоботские полукровки и проблема смешанных браков (и просто связей) между европейцами и готтентотским женщинами, в г. Рехоботе». В нем последовательно доказывалось воздействие на человека законов генетики, открытых ранее Грегором Менделем.

Позднее эту работу Ойгена Фишера нарекли фундаментом современной научной антропологии, а самого Фишера — ее основателем. Достаточно серьезные исследования на эту тему проводил берлинский Институт антропологии, генетики человека и евгеники имени кайзера Вильгельма.

Ревнители «расовой гигиены»

В исследованиях Фишера и его коллег было много действительно важной информации и здравого смысла. Но все дело в том, что вполне серьезные научные выкладки они попытались подвести под расовую теорию. В 1921 году Фишер, Ленц и Бауэр издали двухтомник под названием «Генетика человека и расовая гигиена».

«Большой раздел этой превосходной книги, вместившей в себя все, что было тогда известно о генетике человека, посвящен евгенике, — комментирует профессор Института генетики Кельнского университета Бенно Мюллер-Хилл. — По мнению ее сторонников, основные физические характеристики и особенности поведения человека наследуются генетически. Разумеется, они знали о такой вещи, как воспитание, но природа, на их взгляд, играла более важную роль. Кроме того, они были убеждены в существовании «худших» (inferior) людей с низким уровнем умственного развития (некоторые из них обладают криминальными склонностями), размножающихся гораздо быстрее «лучших», или «высших» (superior) представителей человечества». В качестве мер против распространения представителей «худших» рас предлагались ограничение межрасовых браков и стерилизация.

С 1927 по 1933 год Фишер возглавлял уже упомянутый Институт антропологии. С 1932 года он являлся председателем Берлинского общества антропологии, этнологии и предыстории. На момент прихода к власти национал-социалистов он занимал пост ректора Берлинского университета (ныне Университет Гумбольдта). [С-BLOCK]

Ученый вступил в НСДАП и тут же принялся за разработку и претворение в жизнь расовой теории. В частности, он добился увольнения из университета всех лиц еврейской национальности, заявив, что это решение «было болезненным, но необходимым». Также он добивался принятия закона, запрещающего на территории Германии браки между евреями и неевреями. Его работы сыграли не последнюю роль в принятии в 1935 году Нюрнбергских законов, запрещающих межрасовые браки.

В 1937 году Фишер стал членом Прусской академии наук . Вместе с коллегами он изучал 600 так называемых рейнландских бастардов — подростков, появившихся на свет в 20-е годы. Матерями их были немецкие женщины, а отцами — франко-африканские чернокожие солдаты Антанты, оккупировавшие Рейнскую область после Первой мировой войны. На основании результатов этих исследований всех детей впоследствии подвергли стерилизации для «предотвращения наследственных заболеваний». Процедуре подвергли около 400 «бастардов». А в 1941 году Фишер поддержал проект поголовной стерилизации тех немцев, у которых имелась четверть еврейской крови. В своих работах и публичных выступлениях ученый утверждал, что евреи принадлежат к иному биологическому виду, чем представители «арийской» расы.

Наука прежде всего!

Власти нацистской Германии высоко оценили заслуги Фишера. В июне 1944 года он был удостоен высшей награды Третьего Рейха для деятелей науки и культуры — Ордена Орла со щитом.

По окончании Второй мировой войны Ойген Фишер как ни в чем не бывало продолжил свою научную деятельность. В 1951 году он стал членом Берлинско-Бранденбургской академии наук, а в 1952 году его за существенный вклад в науку избрали почетным членом немецкого антропологического общества. Фишер дожил до глубокой старости и скончался во Фрайбурге 9 июля 1967 года. [С-BLOCK]

Почему же Фишера не преследовали как нацистского преступника, почему он не стал одним из обвиняемых на Нюрнбергском процессе? Прежде всего потому, что был теоретиком, а не практиком. В отличие от своего коллеги, «доктора Зло» Йозефа Менгеле, Ойген Фишер не работал в концлагерях, никого не отправлял в газовые камеры, не проводил ни над кем бесчеловечных экспериментов… Да, он поддерживал дискриминацию людей «неарийской» расы, но не совершал над ними актов насилия и не отдавал таких приказов. Поэтому его не тронули, позволили жить и работать после того как рухнул нацистский режим. Кстати, в главе по истории антропологии в ХХ веке, вошедшей в одну из книг серии «Творцы нашего времени», Фишер пишет, что нацисты «неправильно использовали» евгенику, но это не означает, что она не имеет право на существование как наука.