Почему домашние животные становятся похожими на своих хозяев

Многие люди обращают внимание на тот факт, что домашние любимцы порой в чем-то копируют своих хозяев. И это не единичные случаи, подобное встречается повсеместно, поэтому ученые во многих странах мира задумались над причиной возникновения такого феномена.

Психология человеческого выбора

Первыми, кому пришла в голову идея провести документальное тестирование на предмет внешнего сходства владельцев и их собак, были ученые-психологи Майкл Рой и Николас Кристенфельд из Университета Калифорнии в Сан-Диего, США . Они сфотографировали 45 собак и их хозяев, прогуливающихся в парке, а затем при помощи компьютерных технологий разделили изображения питомцев и их владельцев, удалив все предметные данные, указывающие на возможную связь. В эксперименте приняли участие 25 породистых псов, 20 дворняжек и их хозяева, а также студенты психологического факультета университета. Последним исследователи показывали отдельно снимки животных и людей, а они составляли пары питомцев и их владельцев. При этом студенты использовали интуитивный подход и строили предположения на основе визуального сходства человека и животного. [С-BLOCK]

Что касается породистых собак, то добровольцы правильно определили принадлежность 16 псов их настоящим хозяевам. С дворнягами же все оказалось сложнее, в случае с ними было допущено много неточностей.

Исходя из полученных данных, психологи Майкл Рой и Николас Кристенфельд сделали следующие выводы: человек подсознательно выбирает себе собаку, которая внешне похожа на него. Так, люди выбирают себе спутников жизни, выявляя у них схожие интересы и мировоззрение. Оказалось, что практически все «неугаданные животные» попадали в руки их владельцев случайно. Как заявили участники эксперимента, их собаки были находками, подарками или безальтернативным вариантом из приюта.

Необходимость в копировании характеристик своего хозяина

О сходстве питомцев и их владельцев в своей книге «А Вы выглядите как Ваша собака?», рассуждает и доктор философии Джини Грэхем Скотт. Американский автор утверждает, что на внешность и характер домашнего животного больше всего влияет его длительное совместное проживание с конкретным человеком.

Например, психика любого пса устроена таким образом, что ему просто необходимо копировать манеры своего владельца. Так работает иерархическая система у волков: чтобы облегчить собственное существование, каждому члену стаи надо быть похожим на вожака. Поэтому домашние собаки очень быстро перенимают яркие личностные характеристики своего хозяина: доброту или агрессию, спокойствие или нервозность, открытость к людям, общительность или недоверие, замкнутость. Чем дольше пес живет со своим владельцем, тем чаще он смотрит на мир его глазами. То что считается нормой для хозяина, является естественным и для животного. Неряшливость или аккуратность, качественное или плохое питание, физическая активность, здоровье или лень одновременно сказываются на внешности и человека, и его питомца. Поэтому хозяин и его собака зачастую выглядят очень похоже, и по визуальному виду животного можно судить о реальной жизни его владельца. Джини Грэхем Скотт полагает, что пожилые собаки, прожившие всю свою жизнь с любимым хозяином, намного больше на него похожи, чем дети, супруг или супруга этого человека.