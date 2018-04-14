Срок дожития: как пережить повышение пенсионного возраста?

СодержаниеКогда в России выходят на пенсию?Возраст и здоровье: вопрос долголетияА как обстоят дела с пенсионным возрастом в других странах?Активная бабушка, спортивный дедушка…

Раньше выход на пенсию воспринимался людьми, как заслуженный и долгожданный отдых, идеальное время начать жить для себя, не думая о работе и необходимости заработка денег. Но это утопия, ведь пенсионные выплаты в нашей стране оставляют желать лучшего, да и возраст выхода на пенсию с учетом средней продолжительности жизни россиян предоставляет не так уж много времени, чтобы насладиться плодами своей трудовой деятельности. Действующая сегодня пенсионная система была введена еще при Сталине 15 апреля 1929 года. Приурочено к этой дате MedAboutMe разбирался, как соотносится пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни граждан в России и за рубежом.

Когда в России выходят на пенсию?

На сегодняшний день пенсионный возраст для россиян составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но с каждым годом все активнее обсуждается возможность поднятия данной возрастной планки для представителей обоих полов. Повышение пенсионного возраста — необходимая мера, принимающаяся с целью экономии и поднятия уровня выплат гражданам, которые действительно утратили свою работоспособность и нуждаются в помощи государства.

Еще в 2009 году Алексей Кудрин , глава Центра стратегических разработок, заявил, что в России стремительно увеличивается число пенсионеров, а из-за демографического кризиса, начавшегося в 90-х, количество работающих граждан уменьшается. По его словам, такими темпами уже вскоре на одного работающего россиянина будет приходиться один пенсионер, что крайне негативно скажется на экономике страны. Однако идеи о повышении пенсионного возраста властями до сих пор не поддерживались.

По мнению Антона Дроздова, главы Пенсионного фонда России , поднятия возрастной планки не избежать, но делать это надо постепенно, улучшая ситуацию на рынке труда и в сфере здравоохранения. Пока правительство находит другие способы сокращения расходов бюджета. В частности, для работающих пенсионеров отменили ежегодную индексацию по инфляции, а людям, достигшим пенсионного возраста, предложили временно отказаться от выплат по старости и повысить их коэффициент на будущее. Так, отказавшись от оформления пенсии с отсрочкой на пять лет, можно увеличить выплаты примерно в полтора раза, а отказ от государственных выплат по старости приумножит их более чем вдвое.

Возраст и здоровье: вопрос долголетия

Чтобы повышение пенсионного возраста не воспринималось россиянами, как приговор, основное, что нужно сделать — это повысить качество жизни людей среднего, пожилого и, соответственно старческого возраста. Согласно возрастной классификации, одобренной ВОЗ

молодой возраст охватывает период с 18 до 44 лет; средний возраст — это 45-59 лет; пожилой — 60-74 года; старческий возраст — 75-90 лет.

Люди, старше 90 лет, считаются долгожителями. Сегодня в Москве живет около 3 млн пенсионеров. При этом примерно 650 тысяч человек из этого числа еще не достигли 65-летнего возраста. В последние годы в России наблюдается стремительное увеличение средней продолжительности жизни, и на сегодняшний день она составляет 72,7 года. Женщины живут немного дольше мужчин. Но от чего зависит продолжительность жизни населения?

Исходя из многолетних исследований, специалистам удалось выделить пять основных факторов старения:

экологическую обстановку, в которой родился и живет человек; образ жизни, который он ведет; генетический код человека и наличие долгожителей в его роду; вид профессиональной деятельности; подверженность стрессовым ситуациям и их частота.

Все вышеперечисленные факторы влияют на продолжительность жизни каждого человека. Повысить шансы на долголетие и крепкое здоровье в преклонном возрасте поможет правильное питание, умеренная физическая активность и регулярное прохождение медицинских обследований.

А как обстоят дела с пенсионным возрастом в других странах?

Пенсионный возраст в разных странах отличается. Самые высокие показатели отмечаются в:

Албании , где мужчины выходят на пенсию по старости в 69,5 года, а женщины в 64,5; Дании Германии , где для мужчин и женщин пенсионным порогом является возраст 67 лет; Новой Зеландии , в которой жители официально завершают свою трудовую деятельность в 65 лет.

Пенсионный возраст в разных странах определяется средней продолжительностью жизни населения. Рекордсменом по данному показателю является Япония , жители которой в среднем живут 82,1 год.

Канаде, Испании, Швеции, Бельгии, Великобритании, Молдове, Беларуси и Азербайджане, Швейцарии , Франции и Италии этот показатель составляет 80,1-81,2 года. В Дании, Норвегии США , Германии, Армении Польше продолжительность жизни колеблется в пределах 70,6-79,9 лет. В Украине Казахстане и ряде других стран полученные цифры составляют менее 70 лет.

Стоит отметить, что при расчете средней продолжительности жизни населения учитываются все граждане, будь то ребенок, не доживший до года, молодой человек, погибший в ДТП, или пожилой гражданин, умерший, как говорится, от старости. Поэтому цифра эта весьма условна.

Активная бабушка, спортивный дедушка…

Канули в Лету те времена, когда дедушки и бабушки коротали дни у телевизора или проводили время на скамейке у подъезда. Как упоминалось выше, основной задачей каждого развитого государства является повышение продолжительности жизни населения. И Россия — тому не исключение. Так, совсем недавно в столице была одобрена программа «Московское долголетие», за которую на городском портале и в территориальных центрах социального обслуживания проголосовали 100000 москвичей. Специальная программа, предназначенная для повышения жизни людей среднего и пожилого возраста, создана в нашей стране впервые. Она позволит людям, достигшим пенсионного возраста, наслаждаться жизнью, учиться, общаться, заниматься спортом, изучать языки и даже обрести новую профессию.

Проект был разработан по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и с 1 марта поставлен на голосование для жителей столицы. Согласно проекту, московским пенсионерам предлагаются:

занятия различными видами спорта; посещение кружков по танцам, пению, рукоделию, рисованию и др. ; курс, обучающий основам здорового образа жизни; школы здоровья, активного долголетия, диабета, арт-терапии и даже самообороны; обучение в «Серебряном университете» для женщин и мужчин пенсионного возраста.

Программа «Московское долголетие» рассчитана на всех граждан, достигших пенсионного возраста и зарегистрированных в столице. Чтобы принять в ней участие, необходимо посетить один из территориальных центров соцобслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича и вместе с сотрудником составить соответствующую заявку.

Пройдите тестТест: станете ли вы долгожителем?Ученые университета Дюка создали небольшой перечень показателей здоровья, обеспечивающих долголетие. Со статистической достоверностью можно утверждать, что люди, имеющие высокие показатели, могут рассчитывать прожить дольше среднего. Конечно, более точный результат можно получить, дополнив тест полным медицинским обследованием, однако и неформальный подход может помочь узнать многое о себе. Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более честно и объективно.