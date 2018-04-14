Ещё
Курсант «Юнармии» прочитала стихотворение про Юрия Гагарина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курсант «Юнармии» прочитала стихотворение про Юрия Гагарина 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Произведение Николая Старшинова «Мать и сын», посвященное Юрию Гагарину, прочитала курсант отряда «Юнармии» имени 90-летия ДОСААФ Анфиса Ковешникова.
Минобороны опубликовало трогательное видео, на кадрах которого представлено чтение стихотворения в честь Дня космонавтики. Произведение Николая Старшинова «Мать и сын», посвященное Юрию Гагарину, прочитала курсант отряда «Юнармии» имени 90-летия ДОСААФ Анфиса Ковешникова.
Вот оно, свершилось, это чудо!… Мать идет — посторонись, народ: Сын вернулся, да еще откуда — Из самих космических широт!
Это он ворвался в наше завтра, Что самой фантастике под стать… Первого на свете космонавта Обнимает и целует мать.
И с такой материнской силой, Радость всенародную деля, Обнимает сына вся Россия, Рукоплещет сыну вся Земля!
ТК «Звезда»: последние новости
Против Скрипалей было применено отравляющее вещество BZ – Лавров Гадание на финансовой «гуще»: как Михаил Прохоров сумел выйти сухим из санкционной «бури» и надолго ли ему такое везение Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс Банка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США679
Асад сделал заявление после удара США658
Восстановлена картина атаки по Сирии
США высказались о повторном ударе по Сирии918
Эрдоган поддержал США722
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение