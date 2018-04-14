Курсант «Юнармии» прочитала стихотворение про Юрия Гагарина

Произведение Николая Старшинова «Мать и сын», посвященное Юрию Гагарину , прочитала курсант отряда «Юнармии» имени 90-летия ДОСААФ Анфиса Ковешникова.

Минобороны опубликовало трогательное видео, на кадрах которого представлено чтение стихотворения в честь Дня космонавтики. Произведение Николая Старшинова «Мать и сын», посвященное Юрию Гагарину, прочитала курсант отряда «Юнармии» имени 90-летия ДОСААФ Анфиса Ковешникова.

Вот оно, свершилось, это чудо!… Мать идет — посторонись, народ: Сын вернулся, да еще откуда — Из самих космических широт!

Это он ворвался в наше завтра, Что самой фантастике под стать… Первого на свете космонавта Обнимает и целует мать.