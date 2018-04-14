В Беларуси стартовала «Неделя леса»

Волонтеры по всей стране сажают деревья. Поучаствовать может любой желающий. Чтобы получить саженцы и инвентарь, нужно обратиться в местный лесхоз. Присоединилась к акции и корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На «Неделе леса» и погода прекрасная. Наконец-то наступила настоящая весна. Хороший повод открыть сезон на природе не шашлыками, а вот таким полезным делом. Сажать ели и сосны вышли около ста тысяч человек по всей Беларуси . За лопаты взялись целыми семьями. Николай в экологических акциях участвует 11-й год. Уверен: посадить дерево должен каждый житель страны.

«У славянских народов это одно из самых благородных дел. Мужчине нужно посадить дерево. Это традиции, не придуманные лесхозами, не придуманные нами, а придуманные поколениями», — поделился участник акции Николай Хорошун.

На этой небольшой территории всего посадят 15 тысяч деревьев. Леса Беларуси нуждаются в бережном отношении и особенно в восстановлении. В прошлом году десятки гектаров пострадали от так называемого «биологического пожара». Жук-короед уничтожал хвойные. Лесхозы были вынуждены провести санитарную вырубку.

«На данный момент все площади, которые были вырублены, подготовлены для лесовосстановления. Занимаемся на них посевом и посадкой леса. За весенний период этого года они будут восстановлены», — сказал директор Слуцкого лесхоза Николай Рожков.

В планах у властей — не просто восстановить лес, а увеличить его территорию. Амбициозно, но выполнимо. Деревья должны занимать половину площади страны.

«По поручению главы государства, будут низкобальные земли, то есть земли, которые не пригодны для ведения сельского хозяйства, будут поэтапно передавать под лесовосстановление», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик

За неделю активисты планируют посадить около 18-ти миллионов саженцев. Правда, назвать их лесом можно будет лет через сто. Такой вот подарок потомкам.

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