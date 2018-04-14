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В Японии нашли «почти бесконечные» запасы редкоземельных элементов
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В Японии нашли «почти бесконечные» запасы редкоземельных элементов 

Hi-News.ru 39 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Японские ученые составили карту огромных запасов редкоземельных элементов в глубоководном иле. По их словам, запасов достаточно, чтобы обеспечить мировой спрос на «почти бесконечной основе». Отложение, обнаруженное в эксклюзивно японских экономических водах, содержит больше 16 миллионов тонн элементов, которые буквально дороже золота в производстве высокотехнологичных продуктов, от мобильных телефонов до электромобилей.
Команда из нескольких университетов, предприятий и государственных учреждений, обследовала западную часть Тихокого океана около острвоа Минаморитисима, Япония.
На исследуемом участке в богатом минералами регионе в рамках обследования обнаружилось порядка 1,2 миллиона тонн отложений редкоземельных оксидов, говорится в исследовании, проведенном Ютаро Такайей, ученым из Университета Васеда и Ясухиро Като из Университета Токио.
Порядка 2500 квадратных километров к югу от Японских островов должны содержать 16 миллионов тонн ценных элементов и «потенциально снабжать мир на почти бесконечной основе», говорится в исследовании.
Резервы в этой области «обладают большим потенциалом в виде отложений руды важнейших для современного общества элементов». Резервов редкоземельных элементов в этой области хватит на сотни лет, что невероятно в условиях жесточайшего дефицита редкоземельных элементов. Сейчас команда ищет эффективные методы добычи и отделения ценных элементов от других в иле. На поиск решения уйдет до пяти лет.
В настоящее время мир в серьезной мере полагается на редкоземельные элементы в Китае — большую их часть поставляет Пекин. Но экспорт этих продуктов сильно ограничен по дипломатическим причинам. В 2010 году, например, японские производители столкнулись с серьзным дефицитом, поскольку Китай ограничил экспорт ценных металлов.
Это произошло после того, как Япония арестовала капитана китайского траулера, который был втянут в обход с японскими береговыми войсками вблизи островов Сэнкаку, на которые Китай заявляет свои права.
«Огромное количество ресурсов и эффективность переработки полезных ископаемых являются сильными показателями того, что этот новый ресурс ила из редкоземельных элементов может быть использован в ближайшем будущем», говорят ученые.
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