Это была хорошая неделя: «Ливерпуль» на классе разобрал «Борнмут»

Продолжил программу 34-го тура английской футбольной премьер-лиги матч на «Энфилде». В Ливерпуль приехал «Борнмут».

Протокол игры

Ливерпуль

Борнмут

(1:0) Мане Садио 7'

(2:0) Салах Мохамед 69'

(3:0) Фирмино Роберто 90'

Фанаты «скаузеров» до сих пор не могут отойти от радостей уходящей недели. Второй раз был в двухраундовом противостоянии был обыгран «Манчестер Сити», а затем ещё в жеребьёвке полуфинала Лиги чемпионов попала «Рома». Но в этом одновременно кроется главная проблема «красных», после первой яркой победы «МС» была блеклая ничья с «Эвертоном» в чемпионате. «Ливерпуль» пока не может проводить игры на стабильно высоком уровне. Поэтому и «Борнмут» ехал в гости не в безнадежном настрое. Гости — крепкий середняк АПЛ, готовый ухватиться за любой шанс. Четыре ничьи в последних 6 матчах подтверждают боевой настрой.

"Ливерпуль" не был настроен повторять свои ошибки. Юрген Клопп понимал, что «Тоттенхэм» при равенстве очков имеет один матч в запасе, а это уже четвертое место для «скаузеров». Так и выпасть из лигочемпионской зоны недолго, «Челси» не дремлет. Понимаю всё это «Ливерпуль» не стал откладывать дело в долгий ящик. Первая же вертикальная атака была датирована пятой и минутой и обязана была становиться голевой, но Мохамед Салах невообразимым образом умудрился промазать по пустым воротам с пяти метров. Египтянин пальнул выше.

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Упущенный момент не смутил «скаузеров», быстрый гол всё же состоялся. Подача углового оказалась безуспешной, но второй волной атаки выдал классный навес Джордан Хендерсон. Мяч приземлился точно на голову Мане. С ударом сенегальца Асмир Бегович справился, но быстроногий Садио оказался первым на добивании. Тут уже у голкипера аргументов не нашлось. Лучший игрок прошлой недели в Лиге чемпионов был точен.

Как это часто бывает с футболистами Юргена Клоппа, расслабляющий настрой сыграл злую шутку. «Красные» успокоились после быстрого гола, перестали атаковать, до перерыва только Салах мог потревожить Беговича. Мохамед убежал от Асмира, пытался затем перебросить мяч через него, но перекинул заодно и ворота. В остальном тишина, хвалённая скоростная атака «Ливерпуля» безмолвствовала в матче против «Борнмута» добрые 40 минут.

Вторая половина встречи никоим образом не хотела вносить перемены в ход матча. Игроки ещё двадцать минут отбегали в экономном режиме, лишь изредка выдавая обостряющие передачи. Спокойное течение встречи прервал Салах, доказавший в очередной раз, на сколько он велик в этом сезоне. Диагональный заброс Трента Александера-Арнольда египтянин кивком головы преобразовал в гол. Мохамед моментально оценил ситуацию, перебросив немного вышедшего из ворот голкипера.

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После второго мяча «Ливерпуль» оживился, по инерции проведя ещё парочку острых атак. Для начала Садио Мане вывалился на ударную позицию с угла штрафной площади пробив впритирку с дальней стойкой, а затем Роберто Фирмино не смог поразить пустые ворота, попав в распластавшегося защитника «Борнмута». На последних минутах успел вступить в игру Кариус. Лорису пришлось спасать свою команду после опасного удара Джошуа Кинга. Голкипер не подкачал, накрыв мяч, пущенный точно в правую «шестерку». Для Кариуса важно было провести «сухой» матч. На эту нездоровую активность «красные» ответили третьим голом. Перед финальным свистком отличился Роберто Фирмино, из-под защитника пробивший точно в ближний угол.

Без шума и пыли «скаузеры» одолели «Борнмут», не позволив «вишням» даже подумать о возможности зацепиться за ничью. Уверенная победа оставила «Ливерпуль» на третьей строчке, «Тоттенхэм» отстаёт на три очка, но имеет 2 матча в запасе.