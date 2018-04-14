Глава Дома Романовых: сменяемость власти ради самой сменяемости — абсурд

Глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна Романова убеждена, что принцип сменяемости власти в государстве не должен становиться самоцелью. «Сменяемость ради самой сменяемости — это абсурд», — приводит ее слова "Интерфакс" . Она признала, что ни один из политических курсов при любом государственном строе не может быть идеальным. Однако чтобы требовать смены руководителя, следует доказать явную ошибочность его программы. А также предложить разумную альтернативу. Ни того, ни другого сейчас (в России ) не наблюдается", — считает Великая княгиня.

Комментируя результаты президентских выборов в РФ, Глава Российского императорского дома отметила, что большинство соотечественников сохраняет доверие к Владимиру Путину и возлагает на него «надежды на улучшение жизни».

Мария Владимировна Романова заявила также о неизменном стремлении ее семьи возвратиться на родину при условии определения места Императорского дома в жизни современной России. «Постоянным и неизменным желанием нашей семьи является возвращение на родину на постоянное место жительства. Мы оказались в изгнании не по своей воле и никогда не переставали считать своим единственным Отечеством Россию», — подчеркнула она.

При этом вопрос об открытии резиденции в России, по словам Великой княгини, не является главным. Она напомнила, что неоднократно официально заявляла, что члены Российского императорского дома против реституции и не просят возвратить им что-либо из собственности, принадлежащей их предкам. Мария Владимировна предполагает, что возможно было бы построить в России новое помещение либо отреставрировать заброшенный и разрушающийся памятник архитектуры.

"Это должен быть современный социокультурный центр, в котором для проживания и работы будет отведена только часть площади. Основная же площадь станет использоваться для благотворительных и просветительских проектов, состоящих под нашим попечением", — сказала Великая княгиня.

Отметив, что нагнетаемые в мире антироссийские настроения оказывают влияние и на взаимоотношения между королевскими семьями Европы, Мария Владимировна в то же время указала, что «было бы странно ожидать от иностранцев желания укрепить и возвеличить Россию».

Отвечая на вопрос, пытаются ли члены королевских семей Европы оказывать влияние на Дом Романовых, она подчеркнула, что «ни один нормальный человек не может вообразить, что Дом Романовых в принципе способен оказаться на стороне тех, кто хочет ослабить Россию». К тому же, заметила она, «между членами королевских семей считается бестактным и недопустимым просить друг друга оказывать влияние на общественное мнение своих стран».