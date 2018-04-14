Виктор Классон: «Краснодар» должен подавать протест по карточке Смолова"

— Фантастический для нас результат, очень хорошая игра, — сказал Классон. — Мы отыграли очень хорошо первый тайм, действовали остро, передачи были качественными, четкими, убегали мы быстро и агрессивно. Во втором тайме немного снизили темп, но, тем не менее, матч закончился в нашу пользу.

— Когда-то в карьере забивали голы в таком стиле?

— (Улыбается). Тяжело сказать. По-моему, в моей карьере тоже были хорошие голы и раньше, но этот должен быть на вершине списка.

— Обычно «Краснодар» проваливает первые таймы. Что изменилось?

— Я считаю, нам помогло то, что мы начали агрессивно игру. Забитый на 4-й минуте мяч нам здорово помог в том плане, что одновременно раскрепостились и успокоились. В дальнейшем нам было легче, это нам помогло.

— В России игроков с таким ударом называют «пушка страшная». В Швеции как-то называют таких игроков?

— (Улыбается). Нет, в Швеции таких эквивалентов нет, но это название мне нравится.

— Насколько скажется потеря Федора Смолова перед матчем с прямым конкурентом за бронзу ЦСКА?

— Конечно, это потеря для всей нашей команды. Нам без Смолова будет очень сложно в следующем матче. Но в настоящий момент нас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку, и, может быть, есть вариант ее каким-то образом отменить. Это решение арбитра, это на его совести, но тем не менее что-нибудь нужно сделать.

— Как считаете, нужно клубу подавать протест по поводу карточки?

— Да, я думаю, даже если есть небольшой шанс успеха, нужно использовать любой.

— Что изменилось в команде с приходом нового тренера?

— Наверно, немного поменялся подход и тренировочный процесс, но я бы не сказал, что произошли кардинальные перемены. Потому что мы — хорошая команда, и при прежнем тренере «Краснодар» показывал хорошую игру. Сложно сказать, как здесь все поменялось.

Краснодар — Арсенал Т