«Краснодар» крупно обыграл «Арсенал», решив все вопросы к середине первого тайма

В матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар» добился крупной победы над «Арсеналом» из Тулы. Команда Мурада Мусаева активно начала встречу, решив вопрос о победителе уже к середине первого тайма.

Протокол игры

Арсенал Тула

(3:0) Лаборде Леон 86'

14 апреля. Стадион «Краснодар» (Краснодар).

Несмотря на соседство в турнирной таблице — «Краснодар» оказался пятым после победы "Зенита" в своем матче, а «Арсенал» шел шестым — между клубами была разница в 9 очков перед текущим туром. «Краснодар» продолжает борьбу за попадание в тройку и, соответственно, в зону Лиги чемпионов. В прошлом туре «быки» добились гостевой победы над прямым конкурентом — «Зенитом» (2:1). Та встреча стала дебютной для Мурада Мусаева во главе «Краснодара», а в матче против туляков была возможность добиться первой победы при родных трибунах. «Арсенал» демонстрирует достойный результат в текущем сезоне, а с прибытием в команду Артёма Дзюбы — надежд на высокие позиции у туляков прибавилось.

У «Краснодара» отсутствовали в заявке Павел Мамаев Олег Шатов , ставший героем матча в Санкт-Петербурге . Много проблем с составом было у Миодрага Божовича — из-за перебора желтых карточек не мог сыграть Максим Беляев , травмирован Гиа Григалава, и едва вернулся в состав Хабиб Маига. Начало встречи вышло невероятно активным в исполнении хозяев — ставка явно была сделана на быстрый гол. Выполнить задачу удалось уже на 4-й минуте — настоящий шедевр исполнил Виктор Классон. Прорыв Рамиреса по левому флангу завершился забросом на линию штрафной, откуда «полуножницами» в стиле Златана Ибрагимовича пробил менее именитый швед. Удивительный гол придал двойной заряд уверенности «Краснодару», продолжившему «лететь» на ворота Михаила Левашова.

Публикация от 7Art (@artashes.sochi)

14 Апр 2018 в 9:20 PDT "Арсенал" не смог справиться с таким напором, комбинации хозяев проходили с удивительной легкостью, а их частая смена позиций вводила в заблуждение защиту гостей. Обернулось это вторым пропущенным голом на 23-й минуте. Правый защитник Сергей Петров оказался на позиции нападающего, получил тонкий пас от Фёдора Смолова и с помощью рикошета отправил мяч в сетку. «Арсенал» был плох — им с трудом удавалось сделать 2-3 передачи без потерь, а провалы в обороне были пугающими. «Краснодар» вполне мог забить еще как минимум два гола в первом тайме, но, справедливости ради отметим, что и в обороне «Краснодара» все было далеко от идеала — за толчок Дзюбы со стороны Рамиреса можно было назначать пенальти, а удар Эванса Кангва из пределов вратарской лишь чудом отразил Андрей Синицын.

В перерыве голкипер Левашов отметил, что «Арсеналу» необходимо взять мяч под контроль, чтобы иметь шансы на спасение. Это и произошло в начале второго тайма — мяч в ногах туляков держался 54% времени, а позиционных атак было все больше. Остроты, правда, не хватало. Постепенно темп стал спадать, а исход матча вызывал все меньше вопросов. Оба тренера провели ряд замен, Мусаев доверил место на поле молодому Магомеду-Шапи Сулейманову, хорошо вошедшему в игру, а также Рикардо Лаборде. «Арсенал» в основном атаковал левым флангом, где действовал Кангва, но безрезультативно.

"Краснодар" на опыте оборонял добытое преимущество, изредка выпадая в быстрые атаки. Одна из них завершилась третьим голом в ворота туляков — результативным действием отметился Лаборде. «Краснодар» добился крупной победы, набрав 47 очков, а тульский «Арсенал» остался на шестой строчке с 35 очками. Это был 400-й официальный матч в истории «Краснодара», в котором команда заслуженно победила. Впереди у «быков» два сложных матча — против ЦСКА и «Локомотива». Только вот с «армейцами» не сыграет Смолов, перебравший желтых карточек.