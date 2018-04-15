Игрок «Краснодара» Классон: желтая карточка Смолову на совести арбитра 

Футболист «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением о четвертом предупреждении в сезоне одноклубнику Федору Смолову, из-за которого он пропустит матч 27-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
"Это потеря для всей команды, будет сложно. Но нас сейчас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку и, может быть, ее как-то можно отменить. Тут все на совести арбитра", — цитирует Классона Rusfootball.info.
Судья матча Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию.
"Краснодар" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России нанес разгромное поражение тульскому «Арсеналу» — 3:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.