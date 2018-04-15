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Игрок «Краснодара» Классон: нужно подавать апелляцию на желтую Смолова
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Игрок «Краснодара» Классон: нужно подавать апелляцию на желтую Смолова 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал ошибочную показанную желтую карточку своему партнеру Федору Смолову. отметив, что нужно подавать апелляцию. Слова спортсмена приводит Rusfootball.info.
"Это потеря для всей команды, будет сложно. Но нас сейчас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку и, может быть, ее как-то можно отменить. Тут все на совести арбитра.
Даже если есть небольшой шанс успеха, нужно его использовать", — сказал Классон.
Он назвал крупную победу над тульским «Арсеналом» (3:0) фантастическим результатом.
"Мы хорошо вошли в игру, начали агрессивно. Мяч на четвертой минуте нам здорово помог. Мы раскрепостились и успокоились. Это нам помогло", — добавил футболист.
Ранее Смолов показал фото разорванной бутсы.
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