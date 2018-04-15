Игрок «Краснодара» Классон: нужно подавать апелляцию на желтую Смолова

"Это потеря для всей команды, будет сложно. Но нас сейчас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку и, может быть, ее как-то можно отменить. Тут все на совести арбитра.

Даже если есть небольшой шанс успеха, нужно его использовать", — сказал Классон.

Он назвал крупную победу над тульским «Арсеналом» (3:0) фантастическим результатом.

"Мы хорошо вошли в игру, начали агрессивно. Мяч на четвертой минуте нам здорово помог. Мы раскрепостились и успокоились. Это нам помогло", — добавил футболист.

Ранее Смолов показал фото разорванной бутсы.