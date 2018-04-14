Новосибирские блондинки не попали в финал «Мисс Россия-2018» 

50 девушек на протяжении трех недель проходили подготовку к финалу конкурса «Мисс Россия-2018», который состоялся 14 апреля в Москве. К сожалению, обе участницы из Новосибирска не попали в финал конкурса.
По данным модельного агентства Elite Stars, Новосибирск и Новосибирскую область на конкурсе «Мисс Россия — 2018» представляли Мария Ступина и Юлия Гришманова. Студентка третьего курса СГУПСа Мария Ступина — будущий экономист. Работает моделью с 15 лет, увлекается танцами и спортом. Рост
177 сантиметров, параметры 85/61/90. Юлия Гришманова с 13 лет занимается чирлидингом, с 17 лет состоит в команде поддержки хоккейного клуба «Сибирь». Рост
173 сантиметра, параметры 84/62/90.
Напомним, что в течение пяти последних лет Новосибирск отправлял на конкурс «Мисс Россия» только брюнеток. В 2017 году представительница от Новосибирска 19-летняя студентка РАНХиГС Лидия Молодцова стала «Мисс зрительских симпатий». За нее проголосовало наибольшее количество россиян. В 2016 году ни одна из жительниц Новосибирской области не смогла пробиться в финал «Мисс Россия». Изначально в финале должна была принять участие модель агентства Elite Stars Яна Ярмош, которая неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты. Она легко прошла открытый кастинг, однако в топ-50 так и не попала. В 2015 году Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия» представляла профессиональная модель Евгения Сидорова. Она вышла на сцену, но дальше этого дело не пошло. То же самое было в 2014-м. А в 2013 году «Мисс Россия» стала студентка СГУПС Эльмира Абдразакова. Сейчас Эля живет в Москве и работает в компании «Газпром».