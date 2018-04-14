Новосибирские блондинки не попали в финал «Мисс Россия-2018»

50 девушек на протяжении трех недель проходили подготовку к финалу конкурса «Мисс Россия-2018», который состоялся 14 апреля в Москве . К сожалению, обе участницы из Новосибирска не попали в финал конкурса.

По данным модельного агентства Elite Stars, Новосибирск и Новосибирскую область на конкурсе «Мисс Россия — 2018» представляли Мария Ступина и Юлия Гришманова. Студентка третьего курса СГУПСа Мария Ступина — будущий экономист. Работает моделью с 15 лет, увлекается танцами и спортом. Рост

177 сантиметров, параметры 85/61/90. Юлия Гришманова с 13 лет занимается чирлидингом, с 17 лет состоит в команде поддержки хоккейного клуба «Сибирь». Рост

173 сантиметра, параметры 84/62/90.