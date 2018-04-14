Небензя вспомнил советскую брошюру, говоря об угрозе миру

«Вы сегодня в очередной раз показали миру свои нечистоплотные игры. В советское время была такая брошюра, которая называлась «Откуда исходит угроза миру». В ней рассказывалось о военных приготовлениях Вашингтона и стран НАТО . Ничего не изменилось, угроза миру исходит оттуда же», — сказал он.

При этом Небензя призвал обратить внимание на заявления американских властей и на то, «в какие барабаны сегодня бьют в Вашингтоне, прикрываясь лицемерной заботой о демократии, правах человека и людях вообще».

«Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот», — заключил он.