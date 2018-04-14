Ещё
Небензя вспомнил советскую брошюру, говоря об угрозе миру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя вспомнил советскую брошюру, говоря об угрозе миру 

RT на русском 1 час назад
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вспомнил советскую брошюру, говоря об угрозе миру.
«Вы сегодня в очередной раз показали миру свои нечистоплотные игры. В советское время была такая брошюра, которая называлась «Откуда исходит угроза миру». В ней рассказывалось о военных приготовлениях Вашингтона и стран НАТО. Ничего не изменилось, угроза миру исходит оттуда же», — сказал он.
При этом Небензя призвал обратить внимание на заявления американских властей и на то, «в какие барабаны сегодня бьют в Вашингтоне, прикрываясь лицемерной заботой о демократии, правах человека и людях вообще».
«Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот», — заключил он.
Ранее постпред России в ООН в ходе заседания Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке призвал Соединённые Штаты и их союзников не подводить мир к опасной черте.
RT на русском: последние новости
За какие идеалы сражался и погиб Лавр Корнилов Двум ТЦ в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер Доход Медведева снизился в прошлом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США685
Асад сделал заявление после удара США658
Восстановлена картина атаки по Сирии200
США высказались о повторном ударе по Сирии922
Эрдоган поддержал США724
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение