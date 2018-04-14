Операция «Колибри»: зачем Гитлер устроил чистки германской элиты

В 1934 году, 30 июня началась операция «Колибри». В историю эта операция вошла как «Ночь длинных ножей» — жестокий метод чистки германской элиты и штурмовых отрядов (сокращенно СА)

«Коричневорубашечники» Рёма

СА создали летом 1921 года, в нее вошли части подразделений «Добровольческого корпуса». «Добровольческий корпус» представлял собой реваншистскую организацию, которая возникла после Первой мировой войны. СА были силовой структурой НСДАП, участвовали в столкновениях с другими партиями. «Коричневорубашечниками» руководил Эрнст Юлиус Рём, один из видных членов НСДАП.

В 1923 году из людей СА Гитлер создал отряд своей личной охраны. Отряд назывался «Штабная охрана». Члены этой группы в качестве головных уборов носили черные лыжные кепки с изображением черепа и костей, как символ преданности и готовности отдать за Гитлера свою жизнь. Позже отряд переименовали в «Ударный отряд „Адольф Гитлер“. В 1925 году была сформирована новая личная охрана фюрера, она же приступила к охране штаба НСДАП — СС, Schutzstaffel, „охранные ряды“. До 1934 года СС входили в СА.

После „Пивного путча“ Гитлер и Рём разорвали отношения, Рём уехал в Боливию . В 1931 году Эрнст Рём снова встал во главе СА. При подъеме НСДАП СА сыграли фигурирующую роль. Штурмовики получали хорошее жалованье, это способствовало популяризации СА. К началу 1933 года в рядах СА было почти 3 млн человек. Руководил ими не Гитлер, а Рём. [С-BLOCK]

По словам Гитлера, „Рейхсвер является единственным носителем оружия, а СА отвечает за политическое воспитание народа“. Это заявление обидело членов СА. Они видела себя центростремительной силой новой революции и политическое воспитание народа не входило в их планы.

Летом 1934 года НСДАП раздирали противоречия. Рём начал планировал военную реформу. Он считал, что армия должна формироваться по милицейскому принципу, и что СА должны стать армией новой Германии . Старые армейские кадры Рём презирал, считая, что они проиграли Первую мировую войну. Главой новой армии Рём видел свою персону, и если он становится главой армии, значит, получает главенствующую роль в Рейхе. Таким образом, Рём бросил вызов Гитлеру, генералам действующей армии и СС. Основные силы были на стороне Рёма, вед СА было в несколько раз больше армии Германии. Социалистические идеи поддерживало большое количество населения Германии. Рём и его сторонники думали, что смогут продвинуть свои идеи мирным путем, но он недооценили противников. Рём считал, не необходим революционный путь и радикальные изменения, Гитлер придерживался „эволюционного“ пути. На собрании 6 июля Гитлер отмечал, что „революция не может быть перманентным состоянием. Поток революции надо направить спокойным, эволюционным путем“. По мнению фюрера, „те, кто хотел бы направить государство другим путем, являются носителем бацилл, разносящим вредоносные идеи, и должны быть лишены возможности вредить Германии“

Почему Рём мешал Гиммлеру и Герингу

Возвышение Рёма не нравилось и другим видным членам НСДАП. Генрих Гиммлер хотя и был в хороших отношениях с Рёмом и пытался удержать его от поспешных действий, но ему претила растущая популярность Рёма. Как глава СС он активно наращивал силу своей структуры, велась жесткая кадровая политика. СС, в противовес СА, позиционировала себя как закрытая организация, чем привлекала высокопоставленных людей Германии. После того, как НСДАП пришли к власти, Гиммлер чувствовал себя обделенным властью. Тогда он, зная страх Гитлера перед покушениями, создает тайное подразделение СС во главе с Гансом Раттенхубером, которая называлась „Имперской службой безопасности“. В 1931 году Служба безопасности (СД) начала собирать компромат на видных политиков и людей с высоким положением в обществе. Гиммлер взял под контроль полицию, и в течение 1933-1934 годов Гиммлер стал шефом полиции в Гамбурге, Мекленбурга, Любека, Тюрингии, Гессена, Бадена, Вюртемберга, Анхальта, Бремена и Ольденбурга.

Еще одним противником Рёма был Герман Геринг . Вместе с Гиммлером он создали дружеский союз против Рёма. В 1933 году Геринг создал Гестапо, тайную государственную полицию. В апреле 1934 года Геринг назначил Гиммлера главой прусского гестапо.

И Геринг, и Гиммлер выступал за „законность“. Они начали акцию по подрыву авторитета СА и Рёма, постоянно „сливая“ информацию о преступлениях штурмовиков в прессу. Гиммлер, как шеф полиции Пруссии закрывал концлагеря, подвластные СА, и доказал Гитлеру, что этим должны заниматься СС.

В итоге в 1934 году Гиммлер руководил и СС и гестапо. СС по численности была меньше СА, но отличалась подготовкой и выправкой. Работа гестапо тоже была на высоте — почти каждый день приходили новые уведомления о том, как Рём критикует Гитлера, контактирует с „правыми“. Рём почувствовал вседозволенность, не скрывая отношения с молодыми людьми. Приближенные Рёма были замечены в коррупционных скандалах. [С-BLOCK]

Положение Гитлера в стране становилось шатким. Несмотря на захват власти, не хватало чего-то до полной победы. „Низы“ требовали продолжения революции, и штурмовики открыто высказывали мнение, что от мертвого Гитлера будет больше пользы, чем от живого. Даже сравнивали положение вещей с Россией 1917 года, называя Гитлера Керенским, а Рёма — Лениным.

Рёма не удалось убрать путем закулисных интриг. Для „коричневорубашечников“ Гитлер не имел веса и не обладал авторитетом. Гитлер попытался примирить министра обороны Бломберга и Рёма, заставив обоих подписать соглашение 28 февраля 1934 года. На следующий день сторонники Рёма в его штаб-квартире, Эрнст объявил „То, о чем объявил этот ефрейтор, нас не касается. Я не собираюсь придерживаться соглашения. Гитлер вероломен и должен отправиться, по крайней мере, в отпуск. Если он не с нами, то мы сделаем своё дело и без Гитлера“.

18 апреля 1934 года Рём заявил иностранным журналистам, что революция в Германии не окончена. Он заявлял, что будет вторая, национально-социалистическая революция. Но на деле у Рёма не было планов — было только желание надавить на Гитлера. Но Рём перестарался.

Ночь длинных ножей

Все было решено. Гиммлер, Геринг и Гейдрих составили „расстрельные списки“, дали приказ своим подразделениям. Части СС и рейхсвера подготовили к атаке. Гитлеру передали два сообщения: первое — что готовится восстание штурмовиков в Берлине, второе — о погромах в Мюнхене. Сообщения были ложными, но имели действие — Гитлер разозлился.

Гитлер и Геббельс улетели в Баварию, Геринг и Гиммлер прилетели в Берлин. В Мюнхене Гитлер арестовал руководителей СА, Эсесовцы арестовали в отеле Гензльбауэр Рёма и его ближайших людей. 1 июля Рём был расстрелян. [С-BLOCK]

30 июня Гитлер передал Гиммлеру кодовое слово „колибри“. Готовые к атаке подразделения СС открыли конверты со списками и начали операцию по зачистке НСДАП. По документам Нюрнбергского трибунала, во время „ночи длинных ножей“ было убито 1076 человек. СА реорганизовали, сократили численность до 1,5 миллионов человек. Их задачи теперь состояли только в допризывном и призывном обучении, больше они не играли видной роли.

После смерти Гинденбурга Гитлер получил огромные полномочия. Рейхсвер присягнул уже не Германии, а лично Адольфу Гитлеру. 19 августа 1934 года большая часть немцев одобрила Гитлера на плебисците, за него выступили 38,4 миллионов немцев.