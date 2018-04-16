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«Языку нужна защита». Эксперт о том, кто и зачем пишет «Тотальный диктант»
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«Языку нужна защита». Эксперт о том, кто и зачем пишет «Тотальный диктант» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
14 апреля носители русского языка во всем мире написали «Тотальный диктант». В Краснодаре участниками акции стали больше полутора тысяч человек от мала до велика. Куратор «Тотального диктанта» Виктория Руцкая рассказала «АиФ-Юг» о том, почему люди приходят проверять знание родного языка, кому и зачем нужна грамотность и как исправлять ошибки других, чтобы не прослыть «граммар-наци».
Какие ошибки «не считаются»?
Федор Пономарев, «АиФ-Юг»: Только в Краснодаре в этом году за парты сели больше 1,5 тысяч человек — с каждым годом число увеличивается. Для чего же диктант нужен?
Виктория Руцкая: Во-первых для того, чтобы каждый мог оценить свою грамотность, насколько хорошо он знает русский язык, владеет им. Я курирую «Тотальный диктант» в Краснодаре первый год, до этого три года проверяла работы, собирала команду. Во время проверки все сомнения, связанные с особенностями почерка, разрешаются в пользу пишущего — это одна из главных особенностей диктанта. Текст все-таки авторский, в нем могут варьироваться знаки препинания — на одном месте может стоять и запятая, и точка с запятой и т.д., поэтому в сложных ситуациях расстановки знаков препинания всегда, как правило, находятся несколько вариантов. Перед диктантом штаб филологов в Новосибирске разрабатывает эти правила, определяет места, где возможны варианты, и рассылает необходимые инструкции по регионам. Хорошие диктанты перепроверяют несколько раз, и только потом мы заносим в базу оценки, чтобы каждый написавший смог посмотреть.
— На ваш взгляд, изменились ли знания участников диктанта за три года? Может, у вас появился своеобразный рейтинг ошибок — в чем чаще всего возникают трудности: в орфографии, в пунктуации?
— Тенденции к ухудшению знаний нет — напротив, с каждым годом все больше участников диктанта получают пятерки. Чаще всего наблюдаются орфографические ошибки. Что касается пунктуации, то некоторые люди ставят свои «авторские знаки», которые абсолютно не требуются. Порой ошибки случаются в окончаниях, когда чтец нечетко проговаривает текст. В написании имен собственных вместо большой буквы пишут маленькую, но, повторюсь, проверяющие идут навстречу пишущим, поэтому описки, неверно расслышанные и неправильно понятые слова (если в них нет ошибок) не считаются.
— Кто и зачем приходит написать диктант — может, молодежь просто потусить, взрослые — детей приобщить?
— К нам приходят люди разных возрастов — от семи до девяноста лет. Да-да, в прошлом году мама с папой привели семилетнего мальчика, и он написал диктант, хоть и сделал около 80 ошибок. Много и бабушек, и дедушек, и молодежи, и школьников. Люди участвуют в акции «Тотальный диктант» абсолютно осмысленно, чтобы проверить свои знания. Например, студенты, поступив в вузы на биологический, математический, химический факультеты, конечно, уже не пишут диктанты, как в школе, но вспомнить, как это, и проверить, не забыли ли еще знания, хочется. Диктант потому и востребован, что многие хотят проверить себя.
Зачем слова, если есть эмодзи
— «Тотальный диктант» из локального университетского проекта вырос до общероссийской акции, значит, количество людей, желающих знать русский язык, растет. С другой стороны, на мой субъективный взгляд, увеличивается и число ошибок, порой совершенно дурацких, в объявлениях, в СМИ, в Интернете. Как уживаются две эти противоположные тенденции?
— Действительно, все началось в Новосибирске в 2004 году и проходило в форме акции студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, а сейчас «Тотальный диктант» — всемирная акция. И количество участников увеличивается — только в Краснодаре его писали больше полутора тысяч человек. С другой стороны, все мы допускаем ошибки и в устной, и в письменной речи, не исключение и средства массовой информации. Для того и нужен диктант, чтобы люди написали, проверили себя, посмотрели на свои ошибки и стали больше внимания уделять грамотности.
— Есть люди, которые очень рьяно относятся к чужим ошибкам — если что-то неправильно напишешь, они обязательно прибегут в комментарии, укажут, что не так, да еще и дураком обзовут. Их еще прозвали «граммар-наци». Борьба за грамотность — дело хорошее, но стоит ли в ней перегибать палку?
— Конечно, язык и речь человека должны быть грамотными, но порой указывать на ошибки просто некорректно. А если вы все-таки собираетесь поправить кого-то, то сделать это нужно, на мой взгляд, максимально доброжелательно, с юмором, чтобы не задеть человека, не обидеть его.
— У Джорджа Оруэлла в романе «1984» есть такое понятие «двоемыслие» — способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно. А мы не лукавим, когда учим детей писать правильно, а сами в интернет-переписке забываем про запятые, большие буквы и другие правила русского языка?
— В Интернете такое наблюдается далеко не первый год, поэтому, можем сказать, в Сети есть уже свой сформировавшийся слэнг, которым пользуются и подростки, и взрослые. Здесь можно сокращать слова, например, писать «спс» вместо «спасибо», «пжлст» вместо «пожалуйста», «норм» и т.д.
— А это хорошо или плохо?
— Как существует литературный язык, так существует и жаргон, например, молодежный. От этого никуда не деться, нужно просто понимать, что литературный язык главенствует в речевой иерархии, жаргон и просторечие находятся гораздо ниже. Но все слои языка имеют право на существование.
— Есть такой интернет-мем — рядом две картинки с древним пиктографическим письмом, проще говоря, картинками и современным сообщением с эмодзи и вопрос: «Неужели мы возвращаемся в прошлое»? Так вот, не оглупляют ли нас эти эмодзи-смайлики — ведь люди уже в переписке без смайлика не понимают, шутишь ты или говоришь серьезно?
— Смайлики и эмодзи упрощают понимание, потому что не все люди во время общения могут уловить иронию, сарказм собеседника и т.д. Но, отчасти, употребление этих «значков» упрощает не только понимание, но и мыслительный процесс.
И все-таки: он или оно?
— Не раз доводилось слышать мнение, зачем, мол, нужна грамотность — в современном мире куда важнее более утилитарные знания. Даже изучение английского поможет больше зарабатывать. Так зачем же нужна грамотность?
— И мне такое часто доводилось слышать, в частности, от молодежи. На мой взгляд, русский язык нужен в любом деле, в любой профессии — будь ты инженер, медик, программист… Без знания языка человек просто не может корректно выразить свои мысли, рассказать о своих чувствах и переживаниях. А если попытается сделать это, его могут просто не так понять.
— Вы преподаете русский язык подросткам 16-18 лет, которые уже выбрали будущую профессию. Скажите, им интересно на занятиях?
— По-разному, одни проявляют заинтересованность, другие выполняют лишь минимум заданий. В одних группах учатся хорошо, отвечают, в других относятся спустя рукава, их позиция такова, что, «язык не нужен — получу профессию и буду спокойно работать». Конечно, важны все предметы, но русский язык, я считаю, должен знать каждый.
— Нужно ли защищать русский язык, на ваш взгляд, и если да, то от чего?
— Язык, безусловно, нужно защищать, например, от нецензурных выражений, которые сейчас встречаются очень часто.
— Почему, ведь это тоже часть языка — Александр Пушкин использовал нецензурные слова в своем творчестве, Сергей Есенин, многие другие…
— Необходимо, чтобы эти слова не проникли в язык, не стали литературной нормой. Нужно знать границы городского просторечия, диалектов, встречающихся в сельской местности, хотя, с другой стороны, слова из этих разновидностей языка, спустя десятилетия, могут проникать в литературный язык и становиться его частью — это естественный процесс.
— Слово «кофе» с 2009 года официально можно употреблять в среднем роде — это вариант нормы. Наверняка многие, уж филологи особенно, такого точно не хотели, но если существенная часть людей начинает говорить «неправильно», то это превращается в норму.
— Все-таки «кофе» пока употребляется в мужском роде, средний — второстепенный вариант. В целом же язык существует в обществе, он социален, и развитие общества естественным путем влияет на развитие языка. К сожалению, так и есть — если большинство населения будет употреблять форму слова, которая не является нормативной, то существует большая вероятность, что с годами именно такой, когда-то неверный вариант, станет нормой. Так что не стоит особо удивляться, если через десятилетия нормой станет ударение «звОнит», чего, конечно же, не хотелось бы филологам, а «кофе» полностью перейдет в средний род.
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