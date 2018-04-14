Нижегородские байкеры открыли мотосезон

Официальное открытие мотосезона-2018 состоялось в Нижнем Новгороде сегодня, 14 апреля. Байкеры собрались на площади Ленина и колонной проехали по городу. Об этом сообщается на сайте Нижегородской независимой мотолиги.

Мероприятие началось в 10.00 с выступления московской рок-группы «DEEP TOWN». Затем байкеры построились в колонну и начали движение. Маршрут пролегал по Канавинскому мосту и центру города.

Напомним, в прошлом году открытие мотосезона состоялось 22 апреля. В нем приняли участие около 2000 байкеров.

Фото: Нижегородская независимая мотолига