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Нижегородские байкеры открыли мотосезон
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Нижегородские байкеры открыли мотосезон 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Официальное открытие мотосезона-2018 состоялось в Нижнем Новгороде сегодня, 14 апреля. Байкеры собрались на площади Ленина и колонной проехали по городу. Об этом сообщается на сайте Нижегородской независимой мотолиги.
Мероприятие началось в 10.00 с выступления московской рок-группы «DEEP TOWN». Затем байкеры построились в колонну и начали движение. Маршрут пролегал по Канавинскому мосту и центру города.
Напомним, в прошлом году открытие мотосезона состоялось 22 апреля. В нем приняли участие около 2000 байкеров.
Фото: Нижегородская независимая мотолига
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