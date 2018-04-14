В Оренбурге спасен сенбернар, едва не утонувший в колодце

Оренбурге спасатели не дали утонуть в глубоком колодце сенбернару Бартоломео.

В ночь на 9 апреля собака заснула на прогнивших досках, которыми был накрыт колодец во дворе частного дома в поселке Берды. В какой-то момент доски треснули, и сенбернар упал в холодную воду с 20-ти метровой высоты. Уровень воды в колодце был выше двух метров. Хозяин Бартоломео узнал о происшествии только утром, когда услышал тихий скулеж.

Спасатели для вызволения собаки из западни с помощью альпинистского снаряжени спустились в колодец.

«Сенбернар отчаянно упирался своими мощными лапами в стены колодца, чтобы хоть как-то перевести дух и передохнуть. Бартоломео вел себя смирно и с надеждой смотрел в глаза спасателя, пока тот обвязывал его веревкой и готовил беседку для подъема. Теперь настала очередь спасателя, прочувствовать на себе весь ужас заточения, пока коллеги извлекали собаку, ощущения были не из приятных», — рассказали в поисково-спасательной службе г. Оренбурга.

К счастью, теперь с Бартоломео все в порядке.