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В Оренбурге спасен сенбернар, едва не утонувший в колодце
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В Оренбурге спасен сенбернар, едва не утонувший в колодце 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге спасатели не дали утонуть в глубоком колодце сенбернару Бартоломео.
В ночь на 9 апреля собака заснула на прогнивших досках, которыми был накрыт колодец во дворе частного дома в поселке Берды. В какой-то момент доски треснули, и сенбернар упал в холодную воду с 20-ти метровой высоты. Уровень воды в колодце был выше двух метров. Хозяин Бартоломео узнал о происшествии только утром, когда услышал тихий скулеж.
Спасатели для вызволения собаки из западни с помощью альпинистского снаряжени спустились в колодец.
«Сенбернар отчаянно упирался своими мощными лапами в стены колодца, чтобы хоть как-то перевести дух и передохнуть. Бартоломео вел себя смирно и с надеждой смотрел в глаза спасателя, пока тот обвязывал его веревкой и готовил беседку для подъема. Теперь настала очередь спасателя, прочувствовать на себе весь ужас заточения, пока коллеги извлекали собаку, ощущения были не из приятных», — рассказали в поисково-спасательной службе г. Оренбурга.
К счастью, теперь с Бартоломео все в порядке.
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