МЧС советует жителям Миасса не ходить в ТЦ, где обрушился потолок 

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Управление ГО и ЧС города Миасс Челябинской области не рекомендует горожанам посещать местный торгово-развлекательный комплекс «Слон», где в субботу в отделе второго этажа обрушился потолок и серьезные травмы получила женщина, сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным следствия, 14 апреля вечером в одном из отделов торгового центра «Слон» обрушились конструкции подвесного потолка. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника, она доставлена в лечебное учреждение.
По данным управления ГО и ЧС Миасса, площадь обрушения потолка составила 200 квадратных метров: обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка.
"Руководитель ГО и ЧС Миасса Валерий Карпунин отметил, что причина обрушения потолка до настоящего момента неизвестна, необходимо дождаться результатов строительно-технической экспертизы. Управление ГО и ЧС Миасса отмечает, что нахождение в ТРК «Слон» опасно для жизни и здоровья людей, и рекомендует горожанам пока отказаться от посещения комплекса", — говорится в сообщении.
Кроме того, управлением рекомендовало руководству «Слона» до окончания проведения необходимых исследований не открывать комплекс, но, по данным пресс-службы администрации, 15 апреля ТРК был открыт. «Руководство комплекса уверяет, что все неполадки устранены», — цитирует пресс-служба Валерия Карпунина.
В ТРК «Слон» в настоящее время не прокомментировали открытие комплекса.
Как сообщало следственное управление СКР по Челябинской области, по факту обрушения потолка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).