Приостановлена работа ТРК в Миассе, где обвалился потолок 

Работа торгово-развлекательного комплекса «Слон» в Миассе, где вечером 14 апреля обвалился подвесной потолок, временно приостановлена, об этом администрация ТРК предупредила посетителей в официальной группе в соцсети.
В руководстве комплекса не уточнили, сколько продлится вынужденный перерыв в работе. Известно, что по факту обрушения начата доследственная проверка — упавшая конструкция причинила травму позвоночника одной из посетительниц.
Напомним, инцидент в ТРК случился около 21 часа 14 апреля. Как сообщили очевидцы, упал потолок в отделе с одеждой на втором этаже. Причины произошедшего предстоит установить специалистам.
Отметим, что несколько дней назад в соседней Курганской области в разгар рабочего дня обвалилось перекрытие между первым и вторым этажом торгово-офисного здания. Несколько десятков человек успели эвакуироваться, никто не пострадал. После инцидента в регионе решили проверить состояние всех строений похожей конструкции.