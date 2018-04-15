Ещё
Приостановлена работа ТРК в Миассе, где обвалился потолок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приостановлена работа ТРК в Миассе, где обвалился потолок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Работа торгово-развлекательного комплекса «Слон» в Миассе, где вечером 14 апреля обвалился подвесной потолок, временно приостановлена, об этом администрация ТРК предупредила посетителей в официальной группе в соцсети.
В руководстве комплекса не уточнили, сколько продлится вынужденный перерыв в работе. Известно, что по факту обрушения начата доследственная проверка — упавшая конструкция причинила травму позвоночника одной из посетительниц.
Напомним, инцидент в ТРК случился около 21 часа 14 апреля. Как сообщили очевидцы, упал потолок в отделе с одеждой на втором этаже. Причины произошедшего предстоит установить специалистам.
Отметим, что несколько дней назад в соседней Курганской области в разгар рабочего дня обвалилось перекрытие между первым и вторым этажом торгово-офисного здания. Несколько десятков человек успели эвакуироваться, никто не пострадал. После инцидента в регионе решили проверить состояние всех строений похожей конструкции.
АиФ: последние новости
Футболку с бесконтактным ЭКГ запатентовали в Челябинске Зоозащитники ищут хозяина хаски, которую зверски убили в Челябинске Челябэнергосбыт расширяет возможности цифровых каналов коммуникации
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии645
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии194
Штайнмайер встал на защиту России43
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии557
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»61
Видео
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение