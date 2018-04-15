Приостановлена работа ТРК в Миассе, где обвалился потолок

Работа торгово-развлекательного комплекса «Слон» в Миассе , где вечером 14 апреля обвалился подвесной потолок, временно приостановлена, об этом администрация ТРК предупредила посетителей в официальной группе в соцсети.

В руководстве комплекса не уточнили, сколько продлится вынужденный перерыв в работе. Известно, что по факту обрушения начата доследственная проверка — упавшая конструкция причинила травму позвоночника одной из посетительниц.

Напомним, инцидент в ТРК случился около 21 часа 14 апреля. Как сообщили очевидцы, упал потолок в отделе с одеждой на втором этаже. Причины произошедшего предстоит установить специалистам.