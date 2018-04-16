Обрушение потолка в торговом центре Миасса переросло в уголовное дело

Обрушение потолка в ТРК «Слон» в Миассе , в результате которого посетительница получила травму позвоночника, стало поводом для возбуждения уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщают в региональном СУ СКР.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, подвесной потолок в одном из отделов на втором этаже ТРК обрушился вечером в субботу, 14 апреля. С места происшествия госпитализировали женщину, у которой медики диагностировали травму грудного отдела позвоночника. На следующий день торговый комплекс частично возобновил работу.