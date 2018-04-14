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Это лучшие бесплатные приложения macOS с открытым кодом
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Это лучшие бесплатные приложения macOS с открытым кодом 

iPhones.ru 38 минут назад
Фото: iPhones.ru
Это лучшие бесплатные приложения macOS с открытым кодомПользователь Reddit поделился большим списком программ для macOS с открытым исходным кодом.
В нём есть как нативные (только под macOS) приложения, так и кроссплатформенные. Всего список включает в себя более 130 разных программ и игр.
Все они проверены юзером и абсолютно бесплатны. Для удобства список разбит на несколько категорий: аудио, чат, криптовалюты, разработка, редакторы, игры, графика и так далее.
Для каждой программы есть своё краткое описание с указанием уникальных функций.
Ознакомиться с полным списком приложений вы можете по этой ссылке.
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