Это лучшие бесплатные приложения macOS с открытым кодом

Это лучшие бесплатные приложения macOS с открытым кодомПользователь Reddit поделился большим списком программ для macOS с открытым исходным кодом.

В нём есть как нативные (только под macOS) приложения, так и кроссплатформенные. Всего список включает в себя более 130 разных программ и игр.

Все они проверены юзером и абсолютно бесплатны. Для удобства список разбит на несколько категорий: аудио, чат, криптовалюты, разработка, редакторы, игры, графика и так далее.

Для каждой программы есть своё краткое описание с указанием уникальных функций.

Ознакомиться с полным списком приложений вы можете по этой ссылке.