Вода пошла на спад 

14 апреля на Оке и ее притоках, Угре, Жиздре и Протве началось плавное снижение уровня воды. Ни на одной из этих рек вода так и не достигла опасной черты. Тем не менее, по данным Главного управления МЧС России по Калужской области по состоянию на 12.00 14 апреля, подтопленными продолжают оставаться несколько придомовых территорий в поселке Полотняный Завод Дзержинского района и несколько десятков дачных участков в Обнинске. Фото С. Такаева По-прежнему отрезаны от большой земли деревни Новостройка, Дубровка, Бородухино в Малоярославецком районе и деревня Староскаковское в Дзержинском районе.