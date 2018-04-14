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Вода пошла на спад
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Вода пошла на спад 

Калуга 24 39 минут назад
Фото: Калуга 24
14 апреля на Оке и ее притоках, Угре, Жиздре и Протве началось плавное снижение уровня воды. Ни на одной из этих рек вода так и не достигла опасной черты. Тем не менее, по данным Главного управления МЧС России по Калужской области по состоянию на 12.00 14 апреля, подтопленными продолжают оставаться несколько придомовых территорий в поселке Полотняный Завод Дзержинского района и несколько десятков дачных участков в Обнинске. Фото С. Такаева По-прежнему отрезаны от большой земли деревни Новостройка, Дубровка, Бородухино в Малоярославецком районе и деревня Староскаковское в Дзержинском районе.
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