Прокуратуру Москвы попросили проверить вентиляцию в женском СИЗО

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Члены Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Москвы обратились к заместителю прокурора Москвы Андрею Ганцеву с просьбой проверить вентиляцию в женском СИЗО-6. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, заключенные СИЗО обратились к правозащитникам с жалобами на духоту в камерах.

"Члены комиссии посетили СИЗО-6, и содержащиеся в нем женщины в ряде камер жаловались на невыносимую духоту. Администрация заявила, что вентиляция в СИЗО отключена по санитарным соображениям в связи с заболеванием корью в некоторых камерах", — сказал он в ходе встречи членов комиссии с сотрудниками прокуратуры столицы. Мельников отметил, что вентиляция в СИЗО ранее уже выходила из строя. «Поэтому мы просим прокуратуру проверить причины отключения вентиляции на этот раз, и предусмотрено ли действительно отключение вентиляции в случае инфекционных заболеваний», — пояснил правозащитник, отметив, в камерах содержатся более 40 женщин, многие из которых курят.

Со своей стороны заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев пообещал взять вопрос под свой контроль.