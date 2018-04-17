Ещё
Прокуратуру Москвы попросили проверить вентиляцию в женском СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратуру Москвы попросили проверить вентиляцию в женском СИЗО 

ТАСС 56 минут назад
Фото: 76.ru
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Москвы обратились к заместителю прокурора Москвы Андрею Ганцеву с просьбой проверить вентиляцию в женском СИЗО-6. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, заключенные СИЗО обратились к правозащитникам с жалобами на духоту в камерах.
"Члены комиссии посетили СИЗО-6, и содержащиеся в нем женщины в ряде камер жаловались на невыносимую духоту. Администрация заявила, что вентиляция в СИЗО отключена по санитарным соображениям в связи с заболеванием корью в некоторых камерах", — сказал он в ходе встречи членов комиссии с сотрудниками прокуратуры столицы. Мельников отметил, что вентиляция в СИЗО ранее уже выходила из строя. «Поэтому мы просим прокуратуру проверить причины отключения вентиляции на этот раз, и предусмотрено ли действительно отключение вентиляции в случае инфекционных заболеваний», — пояснил правозащитник, отметив, в камерах содержатся более 40 женщин, многие из которых курят.
Со своей стороны заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев пообещал взять вопрос под свой контроль.
ТАСС: последние новости
Володин прогнозирует активное замещение товаров США на рынке РФ продукцией других стран Источник: силовики изъяли документы в администрации Докузпаринского района Дагестана Евросоюз намерен увеличить поддержку гражданского общества и правозащитников в России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу107
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой183
Кобзон выбрал место на кладбище126
У Порошенко нашли секретную фабрику242
Европа собралась защитить россиян113
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение