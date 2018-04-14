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Бизнесменов в Нячанге попросили убрать русские вывески
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Бизнесменов в Нячанге попросили убрать русские вывески 

Вьетнам сегодня 56 минут назад
Туристическая инспекция потребовала у нескольких предприятий в провинции Кхань Хоа убрать вывески на русском и китайском языках, так как те нарушают закон о рекламе
По этому закону все вывески должны содержать надписи на вьетнамском. Также закон говорит, что все иностранные надписи должны располагаться под вьетнамскими, а по размерам быть не больше трех четвертей от размера вьетнамской надписи.
Я не знаю, что говорит закон о рекламных вывесках. Я просто делаю то, что обычно делают здесь все,
— жалуется Ву Динь Бэй, владелец местного ремесленного магазина.
Напомним, месяц назад власти Дананга и Нячанга — наиболее популярных туристических городов — пообещали усилить контроль над бизнесменами, злоупотребляющими использованием иностранных языков на вывесках.
Источник: VnExpress
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