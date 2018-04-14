Бизнесменов в Нячанге попросили убрать русские вывески

Туристическая инспекция потребовала у нескольких предприятий в провинции Кхань Хоа убрать вывески на русском и китайском языках, так как те нарушают закон о рекламе

По этому закону все вывески должны содержать надписи на вьетнамском. Также закон говорит, что все иностранные надписи должны располагаться под вьетнамскими, а по размерам быть не больше трех четвертей от размера вьетнамской надписи.

Я не знаю, что говорит закон о рекламных вывесках. Я просто делаю то, что обычно делают здесь все,

— жалуется Ву Динь Бэй, владелец местного ремесленного магазина.

Напомним, месяц назад власти Дананга и Нячанга — наиболее популярных туристических городов — пообещали усилить контроль над бизнесменами, злоупотребляющими использованием иностранных языков на вывесках.

Источник: VnExpress