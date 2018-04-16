Биологи раскрыли тайну появления сладкого картофеля в Полинезии

Широкое распространение сладкого картофеля (батата) по Южно-Тихоокеанскому региону дало ученым повод думать, будто семена привезли к себе на родину путешествующие люди, открывшие Америку задолго до европейцев.

Однако этот миф развенчали британские биологи, сравнившие хлоропласты полинезийского и американского батата. Сравнение ДНК показало, что батат появился в южной и восточной Полинезии задолго до заселения этой местности людьми. Скорее всего, семена батата принесли туда птицы или морские течения.

Батат не мог появиться в Полинезии совсем независимо, так как доказано, что он произошел от дикого предка путем увеличения копийности собственного генома растения (автоплоидия). Его ближайший современный родственник — вьюнок Ipomoea trifida.