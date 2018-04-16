Ещё
Биологи раскрыли тайну появления сладкого картофеля в Полинезии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биологи раскрыли тайну появления сладкого картофеля в Полинезии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Широкое распространение сладкого картофеля (батата) по Южно-Тихоокеанскому региону дало ученым повод думать, будто семена привезли к себе на родину путешествующие люди, открывшие Америку задолго до европейцев.
Однако этот миф развенчали британские биологи, сравнившие хлоропласты полинезийского и американского батата. Сравнение ДНК показало, что батат появился в южной и восточной Полинезии задолго до заселения этой местности людьми. Скорее всего, семена батата принесли туда птицы или морские течения.
Батат не мог появиться в Полинезии совсем независимо, так как доказано, что он произошел от дикого предка путем увеличения копийности собственного генома растения (автоплоидия). Его ближайший современный родственник — вьюнок Ipomoea trifida.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах США МЧС доставило из Екатеринбурга в Анапу девочку, которая чуть не погибла от рук матери Олег Дерипаска посетит Иркутскую область
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии141
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз47
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
05:28
В Москве появится научно-производственный кластер
Новости Москвы Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение