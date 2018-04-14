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Житель Сызрани обокрал собутыльника, чтобы продолжить праздновать
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Житель Сызрани обокрал собутыльника, чтобы продолжить праздновать 

Волга Ньюс 1 час назад
Преступление было совершено 1 января. 61-летний мужчина выпивал с сыном и его другом. Во время застолья хозяин жилья уснул. Вскоре к нему пришла дочь. Она разбудила отца и рассказала, что увидела у подъезда принадлежащую ему технику. Женщина занесла имущество в квартиру. Отец не знал, как его вещи оказались на улице. При этом выяснилось, что некоторых вещей не хватает.
По данным правоохранителей, когда потерпевший уснул, его сын с другом ушли к общему знакомому, где уснул уже сын. Приятель взял ключи из его куртки и вернулся в квартиру, где ранее выпивал с другом и его отцом. Он стал выносить оттуда технику. Колонки, DVD-проигрыватель, телевизор и другое злоумышленник отнес к подъезду. Часть вещей он сразу унес к себе домой и планировал позже вернуться за остальным. Но когда он вернулся, украденного уже не было на улице.
22-летнего подозреваемого задержали. Он неоднократно был судим. Парень признался правоохранителям, что планировал продать украденное, а деньги потратить на спиртное, чтобы продолжить празднование.
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