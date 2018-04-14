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Изменение климата отразилось на питании землян
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Изменение климата отразилось на питании землян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Глобальное потепление и вытекающее из этого изменение климата прямо или косвенно отразились на сельском хозяйстве и пищевой промышленности по всему миру, пишет Bloomberg.
Из-за повышения средней температуры в южных регионах теперь жарче, в северных — теплее, а ареалы растений и животных сдвинулись. Холодные страны от этого скорее выигрывают: например, в России в последние годы заметно увеличилась урожайность пшеницы, а в американском штате Северная Дакота продлился урожайный сезон. В штате Мэн — самом северном на востоке США — улов омаров достиг рекордных показателей. Из выращенного в Великобритании винограда теперь делают хорошее вино; в Польше выращивают сорт шардоне и разновидности пино-нуар.
Агентство отмечает, что минусов все-таки больше. Во-первых, из-за миграции рыбы на север, в более прохладные воды, некоторых ее видов все меньше в Восточной Европе. К примеру, упали объемы вылавливаемых британскими рыболовами трески и пикши для традиционного блюда — рыбы с картофелем фри. Им на смену приплыли кальмары и анчоусы, а треску приходится импортировать из Исландии, Китая и Норвегии.
Во-вторых, смена климата провоцирует размножение вредителей и грибов. Еще одно из последствий — также влияющие на урожай стихийные бедствия: наводнения, засуха, пожары, морозы и прочее. Так, производители кофе жалуются на нашествие жуков и засуху, в Центральной Америке и Колумбии злаки страдают от «листовой ржавчины». Производство французского вина упало до минимума за последние 60 лет из-за летних штормов в Шампани и весенних заморозков в Бордо. В 2017 году главный винодельческий американский штат Калифорния был охвачен пожарами. В 2016 году половина Африки из-за засухи осталась без кукурузы.
Перемены в температуре также влияют на вкус и качество продуктов, в первую очередь на кофе, который быстро созревает в тепле, и аромат не приобретает глубину и насыщенность.
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