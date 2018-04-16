Глобальное потепление: как изменится наш рацион?

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Изменение климата оказывает влияние на многие аспекты жизни людей, в том числе и на то, что и в каком количестве люди едят. В своей статье агентство Bloomberg подробно описывает, какие изменения происходят на обеденном столе людей по всему миру. По мере того, как холодные регионы становятся теплее, а жаркие регионы становятся все жарче, изменяются границы сельского хозяйства и рыболовства. Климатические изменения означают огромные перемены в жизни людей, которые выращивают продукты питания и ловят рыбу, а также для тех людей, которые покупают то, что они производят. Как и в любой ситуации, здесь есть как победители, так и проигравшие. Существуют проблемы богатого мира (меньше трески, больше лобстеров) и проблемы бедного мира (засухи, эпидемии). Существует угроза для базовых продуктов питания в мире, включая пшеницу и кукурузу. Однако существует угроза и для элитных товаров, таких как элитные вина из Бордо или кофе, выращиваемое на Яве. Все это грозит резкими скачками цен. По мере того, как поднимаются температуры, лучшие условия для выращивания многих культур перемещаются из тропиков на север, к более прохладным регионам. Рыба и другие подводные жители также мигрируют в более прохладные регионы по мере того, как температура в их привычных местах обитания повышается. Британское марочное вино — этот термин раньше казался забавным, однако сейчас это реальность. Фермеры, выращивающие кофе в Индонезии, Эфиопии и Перу, все чаще уходят в более прохладные места, в основном в горах. В Великобритании компании, которые занимаются рыбной ловлей, замечают уменьшение количества трески и пикши и увеличение количества кальмаров и анчоусов. Страна вынуждена импортировать треску из Исландии, Китая и Норвегии. Благословенные климатом

В России отмечен рекордный урожай пшеницы.

Однако все не так печально, ведь более холодные регионы оказались в весьма благоприятной ситуации. Эксперты отмечают, что регионы, где в основном выращиваются продукты питания, смещаются. Так, в США «кукурузный пояс», охватывающий штаты от Огайо до двух Дакот, теперь постепенно смещается в сторону Канады. Канада же, в свою очередь, выращивает больше урожая, чем когда-либо. В России также отмечается рекордный урожай пшеницы, которая является самым распространенным в мире зерновым продуктом. В том числе, такой результат связан и с более высокими температурами, полагают эксперты. Это приводит к избытку на рынке и снижению цен, отмечают они. В США фермеры отмечают увеличение срока посевного сезона, а в некоторых частях Калифорнии фермеры выращивают кофе. Убытки и неудачи

Засухи — настоящая катастрофа для фермеров.

Однако для многих стран такие изменения оказались далеко не благоприятными. Так, более высокие температуры способствуют росту числе вредителей и плесени. Так, фермеры в США и Канаде жалуются на увеличение числа ядовитых микротоксинов, которые производит плесень. Это связано как с засухой, так и с высокой влажностью. Фермеры, выращивающие кофе, жалуются на такие угрозы, как рост числа вредных насекомых — жуков и других насекомых, которые становятся причиной настоящих эпидемий, как, например, эпидемия листовой ржавчины в Центральной Америке и Колумбии. Экстремальные погодные условия — наводнения, засухи — также стали более частыми явлениями. Во Франции переменчивая погода стала настоящей катастрофой для виноделов Бордо. Заморозки повредили виноград, а летние штормы привели к тому, что виноград начал гнить в провинции Шампань. Производство вина в стране упало до минимального значения за последние 60 лет. В Калифорнии виноделию нанесли огромный ущерб пожары, которые бушевали в прошлом году. В Африке начались катастрофические засухи, повредившие урожаям в Эфиопии и ЮАР. Бразилия, которая является главным поставщиком кофе, также пережила засухи в течении последних нескольких лет, и это привело к потере урожаев. Эксперты предупреждают, что при любых экстремальных погодных условиях — будь то засуха или ливни, население находится в опасности, так как возникает угроза продуктового кризиса. Климатологи Всемирной продовольственной организации видят нарастающую угрозу для сельского хозяйства по мере роста частоты экстремальных погодных условий. Дело вкуса

Кофейные зерна меняют вкус в зависимости от температуры и влажности.

Менее катастрофичен, но тем не менее критически важен вопрос качества и вкуса. Кофейные зерна арабика, которые так ценят эксперты, наиболее подвержены изменениям в погодных и климатических условиях — температуры и влажности. Кофейные деревья обычно выращивают на высокогорье, где прохладная погода позволяет плодам созревать медленно и получать таким образом более сложный вкус — сочетание кислотности и сладости. А когда температура повышается, что происходит во многих странах, где выращивают кофе, кофейные зерна созревают быстрее, что означает совсем другие вкусовые качества, отмечают эксперты. Если говорить о пшенице, то в некоторых регионах, которые считаются благоприятными для выращивания этой культуры (регионы Европы, США), в последнее время наблюдается снижение количества протеина в зернах в связи с ростом числа ливней. Глобальные перемены

Британское марочное вино получает награды за вкусовые качества.

Угрозы очевидны — потери урожая, изменение цен. Ясно также и то, что климатические изменения несут более серьезные перемены для стран, расположенных к тропических регионах, экономика которых основана на сельском хозяйстве. Природные катастрофы приводят к многомиллиардным убыткам для фермеров, которые теряют урожаи и поголовье скота. Многие страны в южной Африке зависят от выращивания одного продукта. Так, например, Эфиопия практически полностью зависит от кофе, который составляет треть ее экспорта. Малави зависит от экспорта табака. Изменения на рынке продовольствия и ценовые шоки могут не только привести к изменению количества населения в той или иной стране, но также дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию. Так, в 2007-2008 годах в более 70 странах наблюдался продовольственный кризис, что неминуемо привело к росту акций протеста. Страны, зависимые от импорта продуктов питания, а такие страны есть в Африке и на Ближнем Востоке, могут испытать существенный кризис, связанный с шоками на продовольственных рынках. Драматические последствия будут иметь как нехватка урожая, так и резкое падение цен на некоторые продукты питания. Проблемы одной страны неминуемо перекинутся на соседние страны, так как, как показывает опыт Европы, отчаявшихся людей не могут сдержать никакие границы. В целом, эксперты предупреждают, что ситуация может сложиться критическая, и все, целому населению планеты, придется адаптироваться к новым условиям.