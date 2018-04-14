Всемирный банк предсказывает рост вьетнамской экономики на 6,5%

Экономика Вьетнама каждый год будет прибавлять примерно 6,5% вплоть до 2020 года

Об этом сообщается в представленном Всемирным банком обновленном докладе об экономической ситуации в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Эксперты отмечают достаточно положительные среднесрочные перспективы развития вьетнамской экономики. Особенно хороший рост предрекают промышленному производству, подъем которого в среднесрочной перспективе составит 8,1%. Высокие показатели также продемонстрирует сфера услуг — не менее 6,7% ежегодно. Тем не менее, перед экономикой страны стоят многочисленные вызовы. В частности, есть необходимость в структурных реформах, повышении производительности труда и продолжении совершенствования рыночно-хозяйственных механизмов.

Ранее мы писали, что министерство инвестиций Вьетнама предсказывает рост вьетнамской экономики в 2018 году на 6,83% по сравнению с прошлогодними 6,81%.