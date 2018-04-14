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Литовские либералы выдвинули в президенты страны антироссийского политика
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Литовские либералы выдвинули в президенты страны антироссийского политика 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В пятницу 13 апреля парламентское Движение либералов Литвы выбрало кандидата в президенты страны, которым стал европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.
Политик известен как последовательный критик России. Он обвиняет нашу страну в проведении «милитаристской политики», поддерживает санкции против и выступает против европейских деятелей, призывающих отменить ограничения, называя такие предложения «предательством западных принципов».
Пятрас Ауштрявичюс также поддерживает всеобщий призыв в армию. Литва в 2015 году восстановила обязательную службу, от которой отказались за семь лет до этого, но пока призыв ограничен, и в основном в вооружённых силах служат добровольцы.
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