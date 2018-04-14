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«Лестер» уступил «Бернли» и другие результаты 34-го тура АПЛ
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«Лестер» уступил «Бернли» и другие результаты 34-го тура АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Представляем результаты 34-го тура АПЛ.
"Кристал Пэлас" — «Брайтон» 3:2  Голы: Заа, 5 — 1:0, Томкинс, 14 — 2:0, Мюррей, 18 — 2:1, Заа, 24 — 3:1, Искьердо, 34 — 3:2  "Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Таунсенд, Макартур, Заа, Миливоевич, Лофтус-Чик (Ридевалд, 80), Кабай (Бентеке, 71).
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг (Марч, 86), Скелотто, Данк, Гросс (Ульоа, 71), Стивенс, Локадия (Кнокерт, 46), Кайяль, Искьердо, Мюррей.
Предупреждения: Стивенс (11), Миливоевич (16), Заа (79).
"Хаддерсфилд" — «Уотфорд» 1:0  Гол: Инс, 90 — 1:0  "Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Биллинг, 77), Мунье (Депуатр, 71), Кванер (Инс, 61).
"Уотфорд": Карнезис, Предль, Кэткарт, Фемения (Ришарлисон, 58), Мариаппа, Перейра, Хьюз (Синклэйр, 90), Дукуре, Капу, Янмат, Дини (Грэй, 81).
Предупреждения: Янмат (20), Перейра (33), Йоргенсен (45), Притчард (73).
"Бернли" — «Лестер» 2:1  Голы: Вуд, 6 — 1:0, Лонг, 9 — 2:0, Варди, 72 — 2:1  "Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 85), Вуд (Хендрик, 75).
"Лестер": Шмейхель (Хэймер, 86), Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Чоудури, Адриен Силва, Грэй (Диабате, 64), Окадзаки (Ихеаначо, 46), Варди.
Предупреждения: Леннон (65), Барнс (81), Ихеаначо (87).
"Суонси" — «Эвертон» 1:1  Голы: Нотон (аг), 43 — 0:1, Айю, 71 — 1:1  "Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Кинг, Айю, Ки Сон Ен (Абрахам, 65), Нарсинх (Дайер, 46), Айю.
"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Шнайдерлин, Гуйе (Банингиме, 69), Уолкотт, Болази (Фунес Мори, 76), Руни (Влашич, 87), Тосун.
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