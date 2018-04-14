Прогулки в аэропорту и оставленные велосипеды. За что жителям Китая понижают социальный рейтинг

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В мае власти Китая запустят систему социального рейтинга, которая поделит граждан на «хороших» и «плохих». Правительство тестирует ее уже несколько месяцев, отнимая у китайцев баллы за нарушения закона или просто неприемлемое, по их мнению, поведение. Business Insider изучил публикации в китайских СМИ и на сайте госорганов и рассказал, за что наказывают нарушителей.

Предпринимателю из Циндао понизили социальный рейтинг и запретили покупать билеты на транспорт, когда он оставил на тротуаре четыре электрических велосипеда. Мужчине сообщили, что он заблокировал проход и мешал пешеходам. При этом самих пешеходов в Китае наказывают особенно часто: за переход дороги в неположенном месте или на красный свет их не только штрафуют, но и стараются публично пристыдить, публикуя фотографии с нарушениями.

Шэньчжэне фотография пешехода, который нарушил правила, почти мгновенно появляется на огромном экране прямо у дороги. Прохожие видят не только его лицо, но и имя, а также ID — идентификационный номер.

С 1 мая наказывать начнут за безбилетный проезд. Это будет касаться тех, кто использует поддельный или чужой ID. За недопустимое поведение в аэропорту власти тоже собираются наказывать.

Некоторые требования не отличаются от тех, что действуют в аэропортах других стран: например, запрет на курение или наказание за ложные сообщения о террористической угрозе. Однако жителям Китая будут понижать рейтинг, если их багаж занимает слишком много места или если они воспользовались телефоном на борту самолета после того, как персонал попросил убрать гаджеты. За прогулку по аэропорту тоже можно будет понести наказание: человека, который слишком медленно шел или встал не в том месте могут обвинить в том, что он блокирует контрольно-пропускной пункт или путь к выходу безопасности.

За отказ от службы в армии тоже предусмотрены санкции. 17 человек, которые согласились пройти службу, а затем передумали, были наказаны: теперь им нельзя учиться в университетах, ездить в отпуск за границу и путешествовать внутри страны первым классом. Еще четырем гражданам, которые начали служить, но потом решили отказаться, запретили выезжать из страны и занимать должности в госструктурах в течение трех лет. Издание, которое написало об этом, отметило, что их поведение было «социально неприемлемым».

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В Китае полицейским выдали солнцезащитные очки с функцией распознавания лиц Чен, 32-предприниматель, ставший одним из тех, на ком тестируют систему, рассказал, что теперь водители в Китае всегда останавливаются перед пешеходными переходами и не проезжают на красный свет, потому что не хотят «терять баллы». «Сначала мы постоянно нервничали из-за того, что можем потерять очки, но теперь привыкли», — говорит он.

Му Линминг, 62-летняя жительница одной из китайских деревень, сказала, что ее новая система устраивает. «Жизнь в нашей деревне всегда была хорошей, но после внедрения системы стала лучше. Я считаю всех людей хорошими, но теперь мы можем поощрять других становиться лучше», — объяснила она.

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