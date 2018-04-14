Позитивная дискриминация: что это значит

Позитивная дискриминация — это меры по предоставлению преимущественных прав или привилегий для определённых групп населения, применяемые для создания статистического равенства в должностях, уровнях образования, дохода для представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций и т. п. Позитивная дискриминация чаще всего применяется в тех случаях, когда статистическое равенство настолько необходимо, что ради него целесообразно поступиться принципом равенства всех людей, например, для поддержания разнообразия культур или для сохранения исчезающих культур, языков и т. п. Обычно позитивная дискриминация направлена на меньшинства и инвалидов. Субъектами позитивной дискриминации могут быть: Расовые меньшинства Этнические меньшинства Сексуальные меньшинства Непривилегированные касты (например, в Индии ) Инвалиды Бывшие военнослужащие В некоторых государствах приняты законы о расовом равенстве, запрещающие позитивную дискриминацию, в связи с требованием равного отношения ко всем расам. Такой подход иногда называют «не видящим цвет кожи» (англ. «Color blind»). Сторонники подхода считают, что он достаточно эффективно борется с дискриминацией, в связи с чем нет необходимости в обратной дискриминации. В таких странах внимание обращено на обеспечение равных возможностей, и, к примеру, целенаправленные рекламные акции, предлагающие этническим меньшинствам поступить на службу в органы внутренних дел . Такой подход также носит название «позитивное действие». Сообщение Позитивная дискриминация: что это значит появились сначала на Умная.