Возле МКС замечена аномалия

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг разместил видео, на котором, как он считает, ему удалось увидеть неопознанный объект. Уоринг отметил, что он смотрел прямую трансляцию с веб-камеры на борту МКС как вдруг увидел возле станции неопознанный объект, который находился у орбиты Земли.

На видео видно, как объект появился возле МКС, а затем выпустил огромный шар и исчез. Специалист считает, что объект включил режим невидимки, чтобы его не засекли.

Уоринг отметил, что пришельцы, видимо, решили больше не скрываться от землян. Стоит отметить, что в НАСА , как обычно, не стали комментировать этот инцидент, пишет «Рамблер-новости».

Кстати, уфологии довольно часто «обнаруживают» НЛО рядом с МКС. Однако даже камеры МКС иногда показывают неопознанные летающие объекты.

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