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Возле МКС замечена аномалия
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Возле МКС замечена аномалия 

Свободная пресса 54 минуты назад
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг разместил видео, на котором, как он считает, ему удалось увидеть неопознанный объект. Уоринг отметил, что он смотрел прямую трансляцию с веб-камеры на борту МКС как вдруг увидел возле станции неопознанный объект, который находился у орбиты Земли.
На видео видно, как объект появился возле МКС, а затем выпустил огромный шар и исчез. Специалист считает, что объект включил режим невидимки, чтобы его не засекли.
Уоринг отметил, что пришельцы, видимо, решили больше не скрываться от землян. Стоит отметить, что в НАСА, как обычно, не стали комментировать этот инцидент, пишет «Рамблер-новости».
Кстати, уфологии довольно часто «обнаруживают» НЛО рядом с МКС. Однако даже камеры МКС иногда показывают неопознанные летающие объекты.
Новости космоса: Рядом с Солнцем заметили яркий НЛО
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