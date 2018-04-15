Ещё
Видеокамеры запечатлели «аномальное явление» возле МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видеокамеры запечатлели «аномальное явление» возле МКС 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Уфолог обнародовал видео с «инопланетным кораблем», курсирующим рядом с МКС.
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнародовал видео, на котором, как уверяет специалист, запечатлено аномальное явление.
По словам ученого, он смотрел прямую трансляцию с веб-камеры, расположенной на борту МКС, и заметил странный объект возле земной орбиты.
«Этот неопознанный объект появился возле МКС и «выплюнул» крупный шар, который стремительно приблизился к орбитальной станции», — говорит Уоринг.
По словам ученого, после этого «материнский корабль исчез из виду, то есть наверняка перешел в режим камуфляжа».
Отметим, что подобные аномалии возле МКС мистически настроенные энтузиасты замечают довольно часто. В Интернете постоянно появляются фотографии и видеозаписи таких «аномалий».
Скотт Уоринг уверен, что инопланетяне почему-то перестали прятаться и «лезут» в объективы, чтобы жители Земли понимали, что у них есть соседи во Вселенной.
В свою очередь NASA подобные фото и видео комментировать просто отказываются. При этом стоит отметить, что прямых доказательств того, что попавшие в объективы камер объекты являются инопланетными — нет.
ТК «Звезда»: последние новости
В Военно-морском институте прошел бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга В Севастополе установят первый в России памятник маршалу И.Д. Сергееву Горбачев призвал «развязать узлы» в обстановке в сирийской ситуации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии220
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии468
Асад сделал заявление после удара США748
«Мне срочно нужен мужчина»134
В США усомнились в законности удара по Сирии231
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение