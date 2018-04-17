Ещё
Рядом с МКС на огромной скорости пролетел странный объект: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рядом с МКС на огромной скорости пролетел странный объект: видео 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Опубликованный в Сети видеоролик уже посмотрели свыше 150 000 человек.
Недалеко от Международной космической станции неожиданно быстро пролетел длинный неопознанный объект белого цвета. Видео, на котором запечатлен летающий предмет появилось в Сети. Судя по кадрам, объект двигался в сторону Земли.
По мнению одного из пользователей, который прокомментировал видео, «сигароподобная форма» помогает объекту избегать попадания космического мусора. Об этом сообщает Daily Star.
Опубликованный в Интернете ролик уже посмотрели свыше 150 000 человек. Большинство пользователей поражены этой находкой. Один из комментаторов заявил, что собственными глазами видел этот объект. Многие пользователи написали, что поражены скоростью пролетающего мимо МКС объекта.
ТК «Звезда»: последние новости
Против Скрипалей было применено отравляющее вещество BZ – Лавров Врио главы Кемеровской области уволил четырех заместителей Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде оценили призыв к России от G7111
США ударят по Китаю44
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»265
Кто взорвет Сирию38
Создана «капсула самоубийств»30
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение