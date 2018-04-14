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Майкл Фелпс планирует заниматься охраной воды
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Майкл Фелпс планирует заниматься охраной воды 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пловец Майкл Фелпс заявил, что хочет посвящать свободное время охране воды в США. Он отметил, что в его стране больше, чем где-либо в мире, тратится воды впустую.
Фелпс считает, что человек может сэкономить до 4 галлонов воды, выключая кран во время чистки зубов. Сейчас этого не делает большая часть населения США. Американец совместно с производителями зубной пасты работает с населением в этом направлении.
— Вода всегда была очень большой частью моей жизни, — цитирует Reuters Фелпса. — Считается каждая капля, каждая проблема имеет значение, и у нас слишком много воды, потраченной впустую.
Напомним, что 32-летний американец является единственным в истории 23-кратным олимпийским чемпионом.
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