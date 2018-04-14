Ещё
Пропавший в Нижегородской области в январе Игорь Тулаев найден живым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавший в Нижегородской области в январе Игорь Тулаев найден живым 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Информация об этом была опубликована на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 13 апреля, в пятницу, около десяти часов вечера.
«Найден, жив! Всем спасибо!» — говорилось в сообщении.
Напомним, 31 января молодой человек, взяв с собой паспорт, водительское удостоверение и телефон, ушел из дома в Сергаче. Обратно он не вернулся и на связь не выходил.
5 февраля к поиску Игоря подключились волонтеры, опубликовавшие ориентировку на пропавшего с его фотографией, а также информацию о том, что юноша может находиться в другом городе.
Об обстоятельствах нахождения молодого человека не сообщается.
Напомним, пропавший в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым.
Newsroom24: последние новости
Автограф Гагарина представят в Нижнем Новгороде 12 апреля В Нижнем Новгороде продолжается снос самостроев Роль почитания образа Святого Георгия обсудят в Нижнем Новгороде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США679
Асад сделал заявление после удара США658
Восстановлена картина атаки по Сирии
США высказались о повторном ударе по Сирии918
Эрдоган поддержал США722
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение