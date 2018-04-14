Пропавший в Нижегородской области в январе Игорь Тулаев найден живым

Информация об этом была опубликована на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 13 апреля, в пятницу, около десяти часов вечера.

«Найден, жив! Всем спасибо!» — говорилось в сообщении.

Напомним, 31 января молодой человек, взяв с собой паспорт, водительское удостоверение и телефон, ушел из дома в Сергаче . Обратно он не вернулся и на связь не выходил.

5 февраля к поиску Игоря подключились волонтеры, опубликовавшие ориентировку на пропавшего с его фотографией, а также информацию о том, что юноша может находиться в другом городе.

Об обстоятельствах нахождения молодого человека не сообщается.