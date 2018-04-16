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Краснодарец, выбивший зубы пассажирке трамвая, отрезвел после суда
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Краснодарец, выбивший зубы пассажирке трамвая, отрезвел после суда 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. История о том, как изрядно выпивший мужчина напал на женщину в трамвае, облетела за выходные все социальные сети.
А вот сам фигурант мало что помнит из произошедшего.
Мужчина совершил весьма не героический поступок в трамвае «Витязь». Транспортное средство пришлось останавливать и вызывать полицию.
За трое суток, проведенных в отделе, он явно успел отрезветь. А особенно, после приговора суда.
60-летний житель микрорайона Гидростроителей привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он заплатит штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару.
* В краснодарском трамвае пьяный пассажир выбил зубы женщине
А вот насколько «мелкими» оказались последствия его деяний, станет известно после оглашения результатов судебно-медицинской экспертизы. Злоумышленник выбил 30-летней женщине несколько зубов. Его могут привлечь и к уголовной ответственности.
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