Краснодарец, выбивший зубы пассажирке трамвая, отрезвел после суда

Краснодар . 16 апреля — Новая Кубань. История о том, как изрядно выпивший мужчина напал на женщину в трамвае, облетела за выходные все социальные сети.

А вот сам фигурант мало что помнит из произошедшего.

Мужчина совершил весьма не героический поступок в трамвае «Витязь». Транспортное средство пришлось останавливать и вызывать полицию.

За трое суток, проведенных в отделе, он явно успел отрезветь. А особенно, после приговора суда.

60-летний житель микрорайона Гидростроителей привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он заплатит штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару.

* В краснодарском трамвае пьяный пассажир выбил зубы женщине

А вот насколько «мелкими» оказались последствия его деяний, станет известно после оглашения результатов судебно-медицинской экспертизы. Злоумышленник выбил 30-летней женщине несколько зубов. Его могут привлечь и к уголовной ответственности.