В Восточном военном округе состоялась церемония награждения победителей и призеров окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж»

В общекомандном зачете первое место завоевали военнослужащие, представляющие соединение специального назначения, второе место у курсантов школы снайперов, замкнула тройку призеров команда общевойскового объединения из Бурятии

Хабаровском крае , на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж».

В общекомандном зачете первое место завоевали военнослужащие, представляющие соединение специального назначения, второе место у курсантов школы снайперов, замкнула тройку призеров команда общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии.

Победители получили медали, грамоты и кубки из рук заместителя командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Соломатина

Особо стоит отметить команду курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, которые показали достойные результаты и заняли призовые места сразу в нескольких номинациях конкурсной программы.

В завершение официальной части артисты ансамбля песни и пляски ВВО поздравили победителей, участников и гостей мероприятия, исполнив музыкальные композиции военно-патриотической направленности.

За победу на окружном этапе боролись сильнейшие снайперские пары, представляющие общевойсковые объединения ВВО, дислоцированные в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях.

В ходе конкурса снайперы выполнили ряд огневых задач, таких как упражнение «холодный выстрел» — стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса неподготовленной винтовкой СВД, и стрельбе по грудной мишени на максимальное количество попаданий на дистанции 500 метров.

Также участники конкурса продемонстрировали свои навыки в оборудовании и маскировке снайперской позиции с применением подручных средств.

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы по выполнению разведывательных и специальных задач и провели практические стрельбы.